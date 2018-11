Unicef: Voor 43.000 kleuters in de Centraal-Afrikaanse Republiek dreigt de hongerdood

Elk bed op de afdeling voor ondervoede kinderen in het kinderziekenhuis in Bangui, de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR), is bezet. In de meeste bedden liggen zelfs twee kinderen, de een nog magerder dan de ander. Allemaal lijden ze aan zeer ernstige ondervoeding. “Deze kinderen leven onder de meest kommervolle omstandigheden”, zegt Christine Muhigana, vertegenwoordiger voor Unicef in de CAR.

Het kinderfonds van de Verenigde Naties slaat alarm over de situatie in het door burgeroorlog verscheurde land. Twee op de drie kinderen in de CAR, samen zo’n 1,5 miljoen, heeft dringend hulp nodig. Meer dan 43.000 kleuters onder de vijf jaar lopen grote kans om te overlijden door acute ondervoeding. Het land staat helemaal onderaan in de wereldwijde hongerindex van het Washingtonse onderzoeksinstituut IFPRI; in geen van de 119 onderzochte landen is de situatie nijpender.

Opstandelingen omsingelen kampen en belemmeren zo de toegang tot humanitaire hulp

De meeste families in de CAR verbouwen hun eigen voedsel. Maar menig dorp wordt regelmatig aangevallen door gewapende groepen en dus zijn meer dan een miljoen mensen gevlucht, vaak naar gebieden waar zij niet langer het land kunnen bewerken.

Vijf jaar geleden brak er in de CAR een burgeroorlog uit. Islamitische rebellen, genaamd Seleka, zetten de toenmalige president af. Christelijke milities, de anti-balaka, pakten vervolgens de wapens op en gingen de strijd aan met de Seleka. De groepen zijn sindsdien uiteengevallen in een dozijn splinterbewegingen die tegen elkaar en het leger strijden om macht, veeroutes en bodemschatten uranium, diamanten, goud.

Dialoog Verschillende rebellengroeperingen houden viervijfde van het land bezet, schrijft Unicef. Zij vallen geregeld gezondheidscentra, scholen, moskeeën en kerken aan. Ook locaties waar ontheemden onderdak vinden zijn niet veilig. In sommige gevallen omsingelen opstandelingen de kampen, waardoor zij alle toegang tot humanitaire hulp belemmeren. Duizenden kinderen zijn gevangen door bewapende groepen of zijn slachtoffer van seksueel misbruik. Jongeren, zowel christenen als moslims, hebben in het stadje Bambari marsen georganiseerd om op te roepen tot vrede, aldus Olivier Mirindi-Chiza, hoofd van het plaatselijke Unicef-kantoor. “De enige manier om die vrede te bereiken is door dialoog. Het moorden zal stoppen, gezinnen zullen terugkeren en kinderen kunnen eindelijk de kansen krijgen die ze zo hard nodig hebben”, zegt hij in het rapport.

