Unicef: Nieuwe uitbraak ebola treft kinderen zwaar

Ruim een maand nadat een vorige ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo succesvol tot staan is gebracht, is een nieuwe epidemie in een heel ander deel van het immense land nog lang niet onder controle.

Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldde vandaag dat mogelijk 1500 mensen in aanraking zijn gekomen met het dodelijke ebola-virus in de oostelijke regio Noord-Kivu.

Bij de nieuwste ebola-epidemie zijn tot nu toe zeker 44 doden gevallen, tegenover 33 bij vorige epidemie in het westen. Volgens de WHO zijn er nog ruim dertig andere mensen besmet of zeer waarschijnlijk besmet.

“De impact van deze epidemie op kinderen is beduidend groter dan bij de vorige uitbraak”, zegt Yves Willemot, hoofd communicatie van VN-kinderorganisatie Unicef in Congo via de telefoon vanuit hoofdstad Kinshasa. “Daarover zijn wij zeer bezorgd.” Een verklaring voor deze toename kan Unicef nog niet geven.

Gestigmatiseerd Willemot is net terug uit het getroffen gebied en bezocht onder meer een medisch centrum in de provinciestad Mangina. “Dat zijn beelden die beklijven”, vertelt Willemot. “Ik ontmoette een jongen van dertien jaar die alle acht leden van zijn gezin heeft verloren en er dus opeens alleen voor staat. Hij heeft alleen nog een oudere zus, maar ook zij is inmiddels opgenomen. Een ander schrijnend geval is een gezin met acht kinderen waarvan zowel de moeder als de vader mogelijk besmet is.” In het opvangcentrum van Mangina zag Willemot op één dag zes mogelijk besmette kinderen binnengebracht worden, uiteenlopend in leeftijd van twee maanden tot zeventien jaar. Hoe groot het totaal aantal besmette kinderen is, kan Willemot niet zeggen, omdat er op een gemiddelde dag ook een aantal kinderen het virus niet blijkt te hebben. “Maar ook zij hebben verdere begeleiding nodig, want als ze terugkeren naar hun wijk, worden ze door hun buurtgenoten nog steeds gestigmatiseerd als een ebola-patiënt.” Voor hulpverleners is een bijkomend probleem van de jongste uitbraak dat de regio, niet ver van de grens met Oeganda en Rwanda, het toneel is van gewelddadigheden tussen lokale bevolkingsgroepen, rebellenbewegingen en het Congolese leger. In lijn met VN-voorschriften zijn sommige gebieden in de buurt van Mangina daardoor aangemerkt als te onveilig voor hulpverleners.

Spookstad Een ebola-epidemie is niet alleen een medisch probleem maar ook een ‘grote uitdaging op het gebied van voorlichting, communicatie, watervoorziening en hygiëne’, legt Willemot uit. Wat dat betreft zijn er grote stappen gezet vergeleken met eerdere crisissituaties, met name sinds de grote epidemie in West-Afrikaanse landen (ruim 11.000 doden tussen 2013 en 2016). “Wij van Unicef hebben 1,6 miljoen Congolezen weten te bereiken met voorlichtingscampagnes.” Ook wordt er vooruitgang geboekt met vaccins. Die worden vooral preventief gratis toegediend, een zogeheten ‘ringvaccinatie’ om de besmetting te omsingelen. De epidemie in Noord-Kivu heeft ook grote gevolgen voor het openbare leven. “In Mangina heb je de indruk dat je in een spookstad terecht bent gekomen, zeker voor Afrikaanse normen”, zegt Willemot. “De straten zijn nagenoeg verlaten.”

