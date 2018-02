Unicef heeft geen woorden voor bombardementen in Syrië

“Geen enkel woord doet recht aan de gedode kinderen, hun moeders, hun vaders en hun geliefden”, zegt Geert Cappeleare, regionaal directeur van de VN-kinderrechtenorganisatie, in een verder blanco persbericht.

De wanhoop van kinderen en hun ouders is enorm Gerrit van den Berg, woordvoerder van de Nederlandse tak van Unicef

Aanleiding voor deze actie van Unicef zijn de hevige bombardementen de afgelopen drie dagen in Oost-Ghouta door het leger van de Syrische president Assad waarbij zo’n driehonderd doden vielen. Het dichtbevolkte gebied aan de rand van de hoofdstad Damascus is het laatste grote gebied in handen van de rebellen. Verschillende strijdende partijen zijn er al vijf jaar lang met elkaar in gevecht. In de straten zijn gevechten, op daken zijn scherpschutters. Al sinds november, maar zeker de laatste paar dagen, is de strijd toegenomen.

“Het blijft elke keer zoeken naar woorden die de afschuwelijke situatie beschrijven, maar we weten het zelf echt niet meer”, zegt Gerrit van den Berg, woordvoerder van de Nederlandse tak van Unicef. Vorige week kreeg een delegatie van Unicef samen met andere hulporganisaties eenmalig toegang tot het normaal onbereikbare Oost-Ghouta. Hulptroepen mogen het gebied niet in, bewoners mogen het gebied niet uit. “We konden voor het eerst sinds november voedsel, water en medische spullen uitdelen aan zo’n zevenduizend mensen”, zegt van den Berg. In een gebied waar 400.000 mensen wonen, is dat slechts een begin.

“De wanhoop van kinderen en hun ouders is enorm. Ze zijn ernstig ondervoed. Er zijn wel ziekenhuizen en artsen, maar ze zijn voor hun bevoorrading afhankelijk van hulpkonvooien. Bijna alle scholen zijn dicht. Je wilt niet dat er een bom valt op een plek waar zo veel kinderen bij elkaar zijn. Het dagelijks leven is compleet verlamd door geweld en gebrek aan hulp”, licht van den Berg de situatie in Oost-Ghouta toe.

Al een maand roepen VN-organisaties gezamenlijk op tot een staakt-het-vuren, maar de situatie blijft onveranderlijk. "Unicef staat klaar om te helpen, maar wij moeten toestemming krijgen van de strijdende partijen om veilig het gebied in te rijden. Dat er altijd wel een partij dwarsligt, is enorm frustrerend." Het liefste wil de kinderrechtenorganisatie ongehinderde toegang tot het gebied. Van den Berg: "Zeker voor de gewonden die er ernstig aan toe zijn is het noodzakelijk ze te evacueren. Dat is een kwestie van leven en dood." In de media verschijnen foto's van lokale fotografen en burgers. Sommige beelden zijn ook anoniem. Op de beelden zijn gewonde en dode kinderen te zien en lichamen die uit het puin worden getrokken. "Ze zijn waarschijnlijk door lokale mensen gemaakt. Het is aannemelijk dat de video's van de bombardementen, vluchtende kinderen en uitgegraven lichamen uit Oost-Ghouta komen. Maar ik kan dat niet onafhankelijk verifiëren", aldus de woordvoerder.