Unesco: Te veel kinderen en jongeren gaan niet naar school

Dat stelt Unesco, de organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur van de Verenigde Naties, in een deze week gepubliceerd rapport. Volgens de VN-organisatie zou de wereldwijde armoede gehalveerd kunnen worden als alle volwassenen de middelbare school zouden hebben doorlopen.

Als de huidige trend doorzet, gaat dat niet lukken, waarschuwt Unesco. Het aantal kinderen en jongeren dat niet naar school gaat neemt nauwelijks meer af sinds 2012.

Om te bepalen hoe onderwijs bijdraagt aan armoedebestrijding keek Unesco naar het effect van onderwijs op economische groei en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden tussen 1965 en 2010. Uit deze studie blijkt dat onderwijs zowel direct als indirect effect heeft op economische groei en armoede. Zo brengt onderwijs mensen vaardigheden bij waarmee ze gemakkelijker een beter betaalde baan vinden. Een jaar extra opleiding zorgt voor gemiddeld 10 procent meer inkomen. Onderwijs helpt mensen ook om te gaan met risico’s, zoals ziektes die voorkomen kunnen worden, waardoor ze een beter bestaan op kunnen bouwen.

Op basis van de resultaten van de studie verwacht Unesco dat 420 miljoen mensen uit de armoede kunnen ontsnappen als alle volwassenen de lagere en middelbare school zouden doorlopen. Dat is de helft van het totale aantal arme mensen wereldwijd en bijna twee derde van het aantal arme mensen in Sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië.

264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school

Willen we dat doel halen, dan moet het aantal jongeren en kinderen dat naar school gaat drastisch stijgen, aldus Unesco. De cijfers liegen er niet om: in 2015 gingen in totaal 264 miljoen kinderen in de wereld niet naar school. Negen procent van de kinderen in de basisschoolleeftijd heeft geen toegang tot een school. Voor kinderen in de leeftijd van de onderbouw en bovenbouw van de middelbare school ligt dit percentage nog hoger op respectievelijk 16 en 37 procent.

Aantal kinderen dat niet naar school gaat per leeftijdsgroep en sekse. © UNESCO

Er bestaan grote regionale verschillen in het aantal kinderen en jongeren dat niet naar school gaat. Sub-Sahara Afrika kent de hoogste aantallen: van de 61 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd die niet naar school gaan, leeft meer dan de helft in deze regio. Centraal- en Zuid-Azië staan op de tweede plek: in deze regio gaan 11 miljoen kinderen en jongeren niet naar school.