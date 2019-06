Underdog Richard Carapaz gaat er met de winst in de Giro vandoor

Over de roze loper reed de rozetruidrager zondag met zijn rechtervuist in de lucht het amfitheater in Verona binnen. Richard Carapaz was de winnaar van de 102de Ronde van Italië. Hij tilde zijn twee kinderen als eerst de hoogste trede van het podium op voordat hij zelf de fraaie ‘Trofeo sensa fine’ kon optillen.

Het oude amfitheater, dat voor een flink deel gevuld met fans uit Carapaz’ geboorteland Ecuador, was een passende arena om de Giro af te sluiten. Carapaz bleef na de afsluitende tijdrit van 17 kilometer Vincenzo Nibali in het eindklassement 1.05 minuut voor. Primoz Roglic pakte de derde plek nog af van Mikel Landa. De achterstand van Roglic op Carapaz was na afloop 2.30 minuut. Chad Haga won de tijdrit en maakte zo de teleurstellende ­Giro voor Team Sunweb goed.

Na een vierde plek in de Giro vorig jaar won de Ecuadoraan zijn grootste wedstrijd uit zijn carrière. Hij won een Giro die vooral in het begin zeer nat was. Pas de laatste dagen kwam de zon flink door en pas zondag konden de koelvesten aan.

Bovendien had hij na negen etappes (waar nog twee tijdritten in zaten), nog 3.16 minuut achterstand op de toenmalige topfavoriet Roglic. Carapaz halveerde die achterstand door op de eerste aankomst bergop (op zaterdag 25 mei) de snelste klimtijd neer te zetten maar wel tussen de kopgroep en het duo Roglic-Nibali te finishen. Op die manier bleef hij een renner in de schaduw.

Er reed niemand een sneeuwwand in (zoals Steven Kruijswijk in 2016), er werd geen Giro beslist in de laatste tijdrit (zoals Tom Dumoulin in 2017) en er was geen Chris Froome lookalike die met een lange solo een klassement op de kop zette (zoals vorig jaar). De leider en zijn ploeg bleken absoluut het sterkst.

Carapaz won ook een Giro die voor de klassementsrenners pas laat op gang kwam en de laatste week relatief snel uitdoofde. Pas na twaalf koersdagen was er een berg van betekenis. Daarna volgden dagen met zware beklimmingen, maar een echt bijzondere Giro-ontknoping als in de laatste jaren werd vakkundig vermeden door het sterke blok van de winnende ploeg Movistar.

Lachende Mollema

Pas een dag later kwam Carapaz bovendrijven. Bijna twee minuten reed hij weg bij de overige favorieten. Hij won de rit en pakte het roze. Nibali zou later zeggen dat het een fout was geweest om Carapaz zo ver weg te laten rijden. Maar kenmerkend was toen dat Roglic de beslissende demarrage van de Ecuadoraan zeker niet kon volgen. Het was het eerste teken dat de 26-jarige klimmer weleens de beste zou kunnen zijn.

De laatste week was het vooral consolideren voor Carapaz. Maar de manier waarop hij dat deed, was indrukwekkend. Geen enkel moment reed een concurrent bergop bij hem weg. Nibali probeerde het nog wel in de laatste dagen, maar verontrustend was dat niet. De Italiaan eindigde in het eindklassement daarom op gepaste achterstand als tweede, zijn elfde podiumplek in een grote ronde. Roglic werd uiteindelijk derde door Landa acht seconden voor te blijven.

Voor Bauke Mollema was de Giro er ook een om altijd te onthouden. Hij kwam voor een plek bij de beste vijf en dat lukte ook. Met de lach op zijn gezicht finishte hij als vijfde. Naar eigen zeggen was het zijn beste grote ronde ooit. Één keer eerder eindigde hij in de top-vijf van een grote ronde. Dat was acht jaar geleden in de Vuelta toen hij vierde werd. “Ik ben heel blij met het niveau dat ik heb gehaald.”