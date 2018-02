Ultieme sport: spel of stopwatch?

Leve het spel!

Twee weken Winterspelen, dat betekent in Nederland: veel schaatsen. Daar zijn we goed in. We kunnen winnen, misschien gaan we wel heel veel winnen, misschien wel elke dag.

Als chef sport zal ik het volgen, en er mede op toezien dat we het goed in de krant zetten. Maar op het puntje van mijn stoel? Nee, dat zal ik niet zitten.

Henk Hoijtink. 'Bij sporten met start en finish wint altijd de beste. Ja, en?' © Maartje Geels

Zo’n sport waarbij twee strepen zijn getrokken, start en finish. Wie het eerst bij de tweede is, wint. Het is mij te basaal, te weinig divers. Steeds dezelfde slag, rondje na rondje. Of, neem wielrennen, de pedalen maar rond en rond malen, uur na uur.

Geef mij de balsporten, met hun voortdurende diversiteit. Ze kunnen elke seconde een andere wending nemen. Daar moeten spelers zich op instellen, en een seconde later kan het alweer anders zijn. Weet u nog waarom Johan Cruijff het straatvoetbal van ooit zo bezong? Dan ketste de bal af op een stoeprand, dan viel hij dood op een putdeksel. Red je er maar uit, dáár krijg je techniek van - en wat al niet meer: scherpte, vindingrijkheid, straatwijsheid.

Bij de sporten met hun strepen, start en finish, wint altijd de beste. Ja, en? Wat heeft de verliezer daaraan, om eens iets te zeggen? Die weet dat hij de kracht of de frequentie van zijn slagen moet opvoeren, of dat hij de pedalen nog harder moet rondtrappen. Anders dan zo plat kan het in de kern niet zijn.

De sporten met hun strepen heten eerlijk te zijn - cynisme over doping onderdrukken we even. De mindere kan nooit winnen. In de meeste balsporten kan dat soms wel. David kan winnen van Goliath, hij zal er al zijn hersens voor moeten gebruiken, of zijn straatwijsheid, maar het kan. Gelukkig wel. De kille hang naar perfectie, naar maakbaarheid en ordening, willen of moeten weten wie de beste is, dat cijferfetisjisme - de beste die zijn talent veelal ook maar van God of wat dan ook heeft gekregen. Zoveel liever is mij de slimste.

Hou ik meer van spel dan van sport? Als je dat zo wilt zeggen, mij heb je er niet mee. Ik pak ‘Homo ludens’ erbij, de spelende mens, het werk van historicus Johan Huizinga uit 1938. Ik lees: ‘Wij spelen, en weten dat wij spelen, dus wij zijn meer dan enkel redelijke wezens, want het spel is onredelijk’. In het spel zelf, schrijft Huizinga, ‘ligt geen morele functie, noch deugd noch zonde’.

Van wie-er-het-eerst-is-sporten wordt door (schaats)coaches wetenschap gemaakt. Doordat hun sport niet gelaagd is, is veel in cijfers te vatten. Houvast in cijfertabellen. De onmachtige en onwetende mens die zich ermee kietelt dat hij een stukje van het leven, dat tussen start en finish, dan toch onder controle kan hebben, kan begrijpen.

Als het leven niet eerlijk is, en we mogen met alle verschillen in mogelijkheden stellen dat het dat niet is, als het voor de spartelende mens niet te begrijpen is ook, waarom en hoe zou sport dat dan wel moeten zijn? Zo lang als ik over voetbal schrijf, een kleine veertig jaar, heb ik een overwinning of een nederlaag nog nooit verdiend of onverdiend genoemd, of terecht of onterecht - nee, ook niet als in de beginjaren tachtig in de regio Alkmaar een vierdeklasser van een derdeklasser won. Het zijn onzinnige adjectieven. Wie het meest scoort, wint. Dat weet iedereen bij het begin. Hoe kan een overwinning dan onverdiend zijn, of onterecht?

In het voetbal zijn ze er, zoals eerder in het hockey, al achtergekomen dat het een illusie is dat technische hulpmiddelen voor de scheidsrechter de opperste rechtvaardigheid brengen. Ook camera’s zien niet alles. Of beter: ook zij kunnen niet alles eenduidig zien. Dat is in een contactsport gewoonweg onmogelijk. Het zal nog veel vaker blijken dan gedacht of gehoopt, en ik zal elke keer gniffelen om deze bloedserieuze poging om het spel te bedwingen, het spel dat zijn eigen gang gaat en zich niet laat grijpen.

Sport heeft van het spelgehalte het beste verloren, schrijft Huizinga in het afsluitende hoofdstuk van ‘Homo ludens’. Het spel gaat in ernst over. Met de kennis van nu lees ik daar de controledwang in, de waan dat wij er zijn om de beste te bepalen, dat wij kunnen uittekenen hoe je de beste wordt, dat wij zo het leven tussen twee strepen dan toch in de hand kunnen hebben.

Nee, het spel, zo besluit Huizinga, is goed noch slecht. Het spel, zeg ik, is er niet om te bepalen wie goed is en wie, als verliezer, slecht. Het spel hoeft geen rechtvaardigheid in zich te hebben. Het behoeft geen perfectie.

Leve het spel!