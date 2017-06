Uitvinder pizza Hawaii gaf de wereld iets om het heerlijk oneens over te zijn

Experimenteren, daar hielden Panapoulossen wel van. Pizza was al een nieuw verschijnsel in hun contreien, maar qua toppings was dat een nogal saai gerecht, vonden de broers. Iets anders dan champignons, bacon of peperoni ging er niet op. 'Gewoon voor de lol', zei hij tegen de BBC, trok broer Sam op een gedenkwaardige dag in 1962 een blik ananas open. Om eens te proeven wat de zoete vrucht zou doen met een standaard hampizza. De pizza hawaii - geliefd en geháát - was geboren.

Donderdag overleed Sam Panopoulos, 83 jaar oud, in een Canadees ziekenhuis.

Wat is er aan de hand met die mensen? Sam Panopoulos

Hij en zijn broers waren er in die vroege jaren zestig niet direct van overtuigd dat ze een hit in handen hadden. Maar ze zetten hun creatie - die ze Hawaii doopten omdat dat op het etiketje van het blik ananas stond - voor aan wat klanten. En die waren snel om, vertelde Sam een half jaar geleden aan de Britse omroep. "Een paar maanden later waren ze er helemaal gek van. Dus hebben we het op het menu gezet."

De BBC zocht de oude Panopoulos op vlak nadat de IJslandse president Johannesson zich had laten ontvallen dat hij de pizza Hawaii zo vreselijk vond dat die verboden moest worden. Daarmee stak hij het lont in het kruitvat; de latente spanning tussen pizza-Hawaii-liefhebbers en -haters ontlaadde zich in felle discussies op Facebook.

"Wat is er aan die hand met die mensen", vroeg Panopoulos zich af. Die stukjes ananas maken een pizza lekker fris. Jammer dat hij er geen patent op had aangevraagd, zei hij nog. Maar ach, hij was wel heel blij dat 'we iets hebben verzonnen dat mensen graag eten'.

