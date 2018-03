Uitvinder ontkent moord op Zweedse journaliste: 'Het was een ongeluk'

Hij is niet empathisch en kent geen schuldgevoel, zo vatte de aanklager gisteren het psychiatrisch rapport over Peter Madsen samen. De 47-jarige Deense uitvinder moest op de eerste dag van zijn proces in Kopenhagen voor de rechter verschijnen.

Madsen wordt ervan verdacht de Zweedse journaliste Kim Wall te hebben gemarteld en vermoord. Op 10 augustus verdwenen de uitvinder en Wall onder het zeeoppervlak voor de kust van Kopenhagen, in de door Madsen zelfontworpen duikboot. De 30-jarige journaliste was aan boord gegaan om de uitvinder te interviewen.

Op Madsens neus en op de bodysuit die hij aanhad bij zijn arrestatie, is wel bloed van Wall gevonden

Ze verdwenen van de radar. Madsen kwam de ochtend erna boven water - zijn onderzeeër zou zijn gezonken - maar Wall bleef spoorloos. Tot een fietser tien dagen later haar torso, waar verschillende steekwonden op te zien waren, vond. De maanden erna werden al Walls ledematen gevonden.

De oorzaak van haar dood is volgens de aanklager nog niet vastgesteld. Maar zo vervolgde hij, op Madsens neus en op de bodysuit die hij aanhad bij zijn arrestatie, is wel bloed van Wall gevonden. Ook vonden rechercheurs op zijn laptop gewelddadige video's en teksten over het vermoorden van vrouwen.

Madsen maakte gisteren vanachter een donkere zonnebril een kalme indruk. Hij zei dat hij de Zweedse journaliste niet heeft vermoord maar dat haar dood aan boord van de onderzeeër een ongeluk was. Hij had iets willen repareren en daarom een compressor en twee motoren aangezet. Toen hij buiten op het dek was zou het luik zijn dichtgeklapt en was Wall volgens hem nog in de onderzeeër. "Ik kreeg het luik niet open. Ik hoorde Kim, het klonk niet goed." Toen hij haar uiteindelijk wel bereikte, heeft hij nog geprobeerd eerste hulp te geven, zo vertelde de uitvinder. Maar daar moest hij mee stoppen "anders bestond het risico dat er twee doden op de onderzeeboot zouden zijn".

Volgens Madsen duurde het enige tijd voordat hij het luik weer had geopend. De vrouw zou toen inmiddels zijn gestikt. Sinds augustus gaf Madsen een scala aan verklaringen. Zo zei hij dat hij Wall had afgezet voordat de onderzeeër zonk.

De zaak rondom Walls dood kan niet alleen in Scandinavië op belangstelling rekenen

Maar bij een andere gelegenheid zei hij dat ze een zwaar object op haar hoofd had gekregen en hij had besloten haar een zeemansgraf te geven. Ook gaf hij een koolmonoxidevergiftiging als doodsoorzaak.

De zaak rondom Walls dood kan niet alleen in Scandinavië op belangstelling rekenen. Ruim honderd journalisten, uit de hele wereld, zijn bij het proces aanwezig. Madsen was voordat deze zaak speelde al een publiek figuur. Zijn eigenzinnigheid en eigenaardigheid maakten hem tot een gewilde geportretteerde. Hij is een autodidact, een ingenieur die roem verwierf met het ontwerp en de bouw van zijn onderzeeër. Ook zou hij met een zakenpartner werken aan de bouw van een raket.

Madsen werd gevolgd door documentairemakers, er verscheen een boek over hem en hij trad graag en geregeld op in de media. Nu worden alle bronnen rondom hem nagegaan. Had iemand dit kunnen zien aankomen?