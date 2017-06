Uittocht van toppers op Roland Garros duurt voort

Het vrouwentennis krijgt er een nieuwe grandslamkampioen bij. Van de kwartfinalisten in Parijs won niemand eerder de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon of de US Open. Slechts drie van de acht speelsters die nog strijden om de Coupe Suzanne Lenglen stonden al eens in de finale van een grandslam. En de kans is groot dat er na Roland Garros een nieuwe nummer één van de wereld komt.

Al voor de start van de 110de aflevering van het vrouwentoernooi op Roland Garros was het niet eenvoudig een uitgesproken favoriet aan te wijzen. Door de afwezigheid van Serena Williams (zwanger) en Maria Sjarapova (niet welkom) en de matige voorbereiding van een aantal toppers op gravel was de lijst met outsiders groter dan de lijst met speelsters op wie je met een gerust hart veel geld kon zetten.

Het begon op de openingsdag met de uitschakeling van Angelique Kerber, al was het verlies van de nummer één van de wereld niet eens een verrassing te noemen. Gravel is niet de favoriete ondergrond van de Duitse, die vorig jaar ook al in de eerste ronde verloor van Kiki Bertens. Maar de uittocht van toppers duurde voort. In de kwartfinales zitten nog drie speelsters uit de mondiale toptien: Karolina Pliskova (3), Simona Halep (4) en Elina Svitolina (6).

Op Eerste Pinksterdag verdween de naam van Garbine Muguruza (5) uit het schema. Als regerend kampioen mocht de Spaanse de loting verrichten en bij die gelegenheid meldde ze dat er wel tien titelkandidaten waren. Ze rekende zich daar zelf ook toe, al had ze niet een succesvolle periode op gravel achter de rug. Zondag einde haar missie in de vierde ronde tegen de Française Kristina Mladenovic.

Franse fans Muguruza deed na de nederlaag (1-6, 6-3 en 3-6) haar beklag over het gedrag van de Franse fans op Court Suzanne Lenglen. Ze begreep heus wel dat ze op de hand waren van Mladenovic, maar ze had als titelverdediger op iets meer respect gerekend. Zichtbaar ontdaan stapte Muguruza van de baan, zonder te zwaaien naar de toeschouwers die tijdens de partij voortdurend tot stilte moesten worden gemaand door de umpire. Enig chauvinisme kan de Fransen niet worden ontzegd. Twee jaar geleden werd Stan Wawrinka uitgefloten na zijn overwinning in de halve finales op Jo Wilfried Tsonga. In aanloop naar Roland Garros werd de druk op haar schouders bijna ondraaglijk Op de persconferentie na de partij werd het Muguruza zondag allemaal te veel. Aangeslagen boog ze het hoofd en ze verliet zelfs even de persruimte. "Ik ben hier niet om vijanden te maken", stamelde ze nadat ze enigszins gekalmeerd was. "Ik hou van deze plek." De emotionele ineenstorting van Muguruza werd niet alleen veroorzaakt door het gedrag van de Franse toeschouwers. In aanloop naar Roland Garros werd de druk op haar schouders bijna ondraaglijk. Zeker nadat ze op het gravel van Stuttgart en Madrid niet een partij had gewonnen en in Rome met een nekblessure moest opgeven. Het was al de vierde keer dit jaar dat Muguruza met een blessure moest afhaken.

Nieuwe nummer één? De in Venezuela geboren Muguruza schaarde zich in de lange lijst met kampioenen die er niet in slaagden hun titel te verdedigen. De Belgische Justine Henin was in 2007 de laatste speelster die voor de tweede maal op rij haar naam in de Coupe Suzanne Lenglen mocht laten graveren. "Eerlijk gezegd ben ik blij dat het voorbij is", zei ze. "Nu word ik tenminste niet meer lastiggevallen met vragen over dit toernooi." Na het vertrek van Muguruza zijn Caroline Wozniacki, Pliskova en Halep de enige nog actieve speelsters in Parijs die al eens in de finale van een grandslam stonden, en verloren. Pliskova en Halep kunnen een dubbelslag slaan. Wie van hen zaterdag Muguruza opvolgt als kampioen, lost tevens Kerber af als nummer één van de wereld.

Hoop op Franse zege weer vervlogen Met de uitschakeling van Gael Monfils is de hoop van alle Fransen op eindelijk weer een titel van een landgenoot op Roland Garros weer met een jaar opgeschoven. In de vierde ronde verloor Monfils van de Zwitser Stan Wawrinka: 7-5, 7-6 (7) en 6-2. De Fransen waren met vijftien spelers aan het hoofdtoernooi begonnen, maar alleen Monfils wist door te dringen tot de vierde ronde. Dat was opvallend, want de 30-jarige geboren Parijzenaar speelde dit jaar door blessures slechts twee toernooien. In de aanloop naar Roland Garros won hij niet één partij op gravel. Yannick Noah blijft de laatste Franse winnaar op Roland Garros, alweer 34 jaar geleden. Opvallend is dat zeven van de acht kwartfinalisten hun plaatsing hebben waargemaakt. De enige uitzondering is Milos Raonic. De Canadese pupil van Richard Krajicek werd geklopt door de Spanjaard Pablo Carreno Busta.

