Uittocht van donateurs bij Oxfam Novib vanwege seksschandaal

Directeur Farah Karimi van de Nederlandse afdeling zegt dat de uittocht pijn doet. “Maar ik begrijp de woede.” De hulporganisatie heeft in Nederland zo’n 330.000 donateurs.

Vorige week bevestigde Oxfam dat de medewerkers zich in Haïti schuldig hebben gemaakt aan wangedrag. The Times had eerder al bericht over seksfeesten met jonge prostituees na de aardbeving in 2010.

De hulporganisatie heeft zelf in 2011 al geconcludeerd dat er sprake was van een ‘cultuur van straffeloosheid’ bij personeelsleden in Haïti. Dat meldde The Times op basis van een vertrouwelijk Oxfam-rapport.

“Ik schaam mij diep voor het gedrag van dit groepje mensen en de manier waarop zij onze waarden hebben beschaamd”, reageerde Karimi gisteren. “Betalen voor seks gaat in tegen de gedragscode die al onze medewerkers onderschrijven. Juist onze organisatie moet uitbuiting van en geweld tegen vrouwen voorkomen.”