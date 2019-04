Uitstelgedrag is in Kenia een nationale sport

Het lijkt in Nairobi een sport om alles echt op het allerlaatste nippertje te doen. Ik voel me in dat opzicht een vreemde eend in de bijt want ik doe meestal alles direct: ik kan het dan vergeten en uit mijn hoofd zetten. Kenianen daarentegen lijken verslaafd aan de spanning alles zo lang mogelijk uit te stellen. Eén of twee dagen voor de tijdslimiet raken ze in een soort prettige paniek. Dat is vooral goed te zien in Nairobi, waar zich dan lange rijen vormen in een poging om nog net de juiste papieren in te leveren, of zich te laten registreren voor het een of ander.

Ik zie het elk jaar in januari bij een winkelcentrum bij mij in de buurt. Dan begint het nieuwe schooljaar omdat op het zuidelijk halfrond de zomervakantie voorbij is. Dat betekent boeken, schriften, pennen, uniformen en nieuwe schoenen. Allemaal te koop in dat winkelcentrum. De grote vakantie begint in november, dus ruimschoots de tijd om alles aan te schaffen.

Maar Keniaanse ouders denken daar anders over. Het nieuwe schooljaar begint steevast op een dinsdag dus gaan ze de zaterdag of maandag ervoor de noodzakelijke spullen kopen. Ik waag me dan niet in het winkelcentrum. Er is geen parkeerruimte, en lange rijen mensen verstoppen de ingang. In de winkels voor schooluniformen en schoenen is het een puinhoop. Niet-passende broeken, rokken, shirts en schoenen vormen een groeiende berg op de toonbanken omdat het personeel geen tijd heeft op te ruimen. In de kantoorboekhandel klieren jongeren terwijl ouders de juiste boeken aanschaffen en zorgelijk naar de kassabonnen kijken.