Uitspraak rechter legt motorclub Bandidos lam

Dat zijn op de korte termijn de belangrijkste effecten van de uitspraak van de rechtbank Utrecht. Woensdag bepaalde de rechter dat de Bandidos Motorcycle Club Holland per direct wordt verboden en ontbonden omdat de club in strijd is met de openbare orde. De uitspraak is een belangrijke overwinning in de strijd tegen de georganiseerde misdaad waarvan de motorclubs in Nederland een onderdeel zijn. Het OM staat met deze uitspraak in de hand een stuk sterker in het optreden tegen collega motorbendes Satudarah en No Surrender. Voor beide clubs worden verzoeken tot een verbod onderzocht.

Het oordeel van de rechtbank heeft vooralsnog in strafrechtelijke zin een beperkte betekenis. Het lidmaatschap van de Bandidos is pas strafbaar als de uitspraak van de Utrechts rechtbank definitief is. Alleen dan is bijvoorbeeld het dragen van de clubkleding of een Bandidos tatoeage een strafbaar feit. Binnen drie maanden moet de advocaat van de Bandidos beroep aantekenen. Vervolgens moet een gerechtshof de verzoeken van het Openbaar Miniserie om de club te verbieden opnieuw wegen. En daarna is er nog de mogelijkheid in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Die juridische gang is in 2009 ook gemaakt. Toen werden de Hells Angels in het gelijk gesteld en kwam het niet tot het gewenste verbod.

Dat de leden van de Bandidos, maar ook de leiders, zich op grote schaal schuldig maken aan strafbare feiten is al geruime tijd bekend

Ook internationaal Het verbod op de vereniging Bandidos heeft niet alleen effect op de Nederlandse afdeling. De rechter vindt ook dat leden uit de internationale vereniging Bandidos niet meer op Nederlandse bodem welkom zijn. De uitspraak treft dus ook leden van bijvoorbeeld de Finse 'chapter' (afdeling). De rechter vindt dat er sprake is van een internationale vereniging waarvan de Nederlandse tak een onderdeel is. De rechter komt tot die conclusie omdat wereldwijd dezelfde naam, website en clubkleuren en -kleding worden gebruikt. Daarnaast zijn internationaal gezien ook vergelijkbare regels en is er sprake van mondiale evenementen waaraan de afzonderlijke afdelingen van de Bandidos deelnemen. Dat de leden van de Bandidos, maar ook de leiders, zich op grote schaal schuldig maken aan strafbare feiten is al geruime tijd bekend. Tot woensdag was de regel dat een motorclub met veel criminelen op de ledenlijst nog geen criminele organisatie was. De rechter telt er nu bij op dat de Bandidos zich profileren als 'wetteloos' en daarbij slogans met gewelddadige boodschappen hanteren. Bij de club is sprake van een cultuur waarin het plegen van ernstig geweld wordt gestimuleerd. Zo krijgt een Bandidos-lid de toestemming om de 'expect no mercy' patch te voeren als beloning voor het plegen van ernstig geweld. Dat alles bij elkaar maakt dat de rechter vindt dat de samenleving middels een verbod op de Bandidos beschermd moet worden. Motorclub Bandidos is sinds 2014 in Nederland gevestigd en heeft zogeheten chapters in verschillende steden. Doordat burgemeesters het de club lastig maakte clubhuizen te huren komen sommige afdeling in prive-woningen bijeen en gebruiken zij schuren om hun spullen op te slaan.