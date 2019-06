Uitleveringswet Hongkong opgeschort: is het voldoende?

Veel inwoners van Hongkong vrezen dat ze met de nieuwe wet het risico lopen om in een Chinese gevangenis terecht te komen, op dubieuze gronden. In de gevangenissen worden verdachten slecht behandeld en de rechtsgang is niet onafhankelijk. China zou ook kritische politici en burgers uit Hongkong, dat een vorm van democratie kent, gevangen kunnen zetten.

Die wordt opgeschort, of in andere woorden - voor onbepaalde tijd uitgesteld. De wet die uitlevering aan China mogelijk moest maken, zorgde voor grote onrust in Hongkong. De stad met een zelfstandige positie binnen China kan tot nu toe juridisch geen verdachten uitleveren aan de rest van het land, of aan Taiwan.

De weerstand kwam niet alleen van bezorgde burgers. Ook het zakenleven, dat zeer belangrijk is voor Hongkong, vreest de nieuwe regels. Niet alleen vanwege de kans op uitlevering, maar ook omdat de nieuwe wet gezien wordt als een ondermijning van de eigen, onafhankelijke rechtspraak in de stad. Die is van groot belang voor het vertrouwen bij investeerders. Ook waren er berichten dat rijke inwoners van Hongkong hun vermogen uit voorzorg uit de stad wegsluisden.

Om de rust en orde in haar stad te herstellen, zei ze op een persconferentie zaterdag. Afgelopen zondag gingen ongeveer een miljoen mensen de straat op om te protesteren tegen de uitleveringswet, bijna een op de zeven inwoners van de stad. Ook binnen de Legco, het parlement van Hongkong, was er verzet, al had Lam daar wel een meerderheid achter zich. Woensdag voorkwamen demonstranten met een blokkade dat de wet in de Legco behandeld zou worden.

Wat vindt Peking van het opschorten van de wet?

Dat weten we niet. De communistische leiders in de hoofdstad hebben eerder wel duidelijk gemaakt dat Lam niet moet buigen voor de ‘relschoppers’, zoals zij de demonstranten noemen. Maar het is onduidelijk of de nieuwe uitleveringswet echt een Chinees plan was. Sommige betrokkenen suggereren dat het Lams eigen initiatief was, wellicht ook om in het gevlei te komen in Peking.

Ook voor China is de zelfstandige positie van Hongkong van groot belang, vooral voor het bedrijfsleven. Veel handel en vooral investeringen in China lopen via de zelfstandige stad, die aantrekkelijk is voor buitenlandse geldschieters. Mogelijk hebben zij ook achter de schermen invloed gehad. Peking kan zich op dit moment, tijdens de handelsoorlog met de Verenigde Staten, niet veroorloven dat Hongkong zijn belangrijke economische positie verliest.

Aan de andere kant geeft voor de leiding in Peking het belang van de Communistische Partij uiteindelijk altijd de doorslag.