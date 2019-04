Uitgezette asielzoeker uit Bahrein klaagt de Nederlandse staat aan

De Bahreinse Ali Mohammed al-Showaikh werd door Nederland uitgezet en in zijn vaderland opgepakt en veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De man wil nu dat Nederland ter verantwoording wordt geroepen. Ook zou de Staat via diplomatieke weg moeten proberen hem terug te halen naar ons land of in ieder geval proberen zijn situatie ter plekke te verbeteren.

Volgens de advocaat is Al-Showaikh in Bahrein gemarteld, heeft hij onder druk een bekentenis moeten afleggen, heeft hij niet of nauwelijks toegang tot een advocaat, zijn de omstandigheden in zijn cel een schending van de mensenrechten en heeft hij geen eerlijk proces gehad.

Ook in de Tweede Kamer leven grote zorgen over het lot van Al-Showaikh. Maar VVD-staatssecretaris Mark Harbers liet onlangs nog weten vol te houden dat Nederland niet kon voorzien dat Al-Showaikh in Bahrein de cel wachtte. Vluchtelingenwerk en Amnesty International beschuldigen Nederland ervan Al-Showaikhs mensenrechten te hebben geschonden.

Al-Showaikh vluchtte in 2017 naar Nederland. Hij was bang dat hij zou moeten boeten voor de politieke activiteiten van zijn broer, die al eerder naar Duitsland was uitgeweken en daar asiel had gekregen wegens zijn verzet tegen het regime in Bahrein. Maar Nederland vond dat Al-Showaikh geen recht had op asiel.

