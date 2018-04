Uitgehold Bayern niet opgewassen tegen Real Madrid

Volgens een ander scenario dan het gebruikelijke, in een niet al te beste wedstrijd en eens niet aan de hand van Ronaldo, verschafte de titelverdediger zich gisteravond een riant uitzicht op zijn derde Champions Leaguefinale op rij. Real Madrid leek het allengs meer ontkrachte Bayern München al te vloeren (1-2).

Mooi was kort voor de aftrap de ontmoeting geweest tussen de coaches, Heynckes en Zidane. Waardig en lachend wisselden ze enkele woorden, de oud-topvoetballers uit verschillende tijdvakken, de zeventiger Heynckes en de veertiger Zidane. Ze wonnen als trainer beiden tweemaal de Champions League. Dan kun je lachen voor weer een halve finale, wat er ook gaat gebeuren.

Ze beelden bovenal uit dat hier twee grootmachten uit de voetbalgeschiedenis tegenover elkaar stonden. Of het niveau daarmee zou kunnen corresponderen, kon vooraf al de vraag zijn. Vooral Bayern München is een belegen ploeg. Heynckes had een offensieve opstelling bedacht, met twee dertigers op de vleugel, Robben en Ribéry. Maar de kwetsbare Robben moest al in de openingsminuten geblesseerd afhaken en later in de eerste helft viel ook de vertrouwde verdediger Boateng gekwetst uit.

Verrassende voorsprong

Zidane had zijn evenzeer gerijpte ploeg juist willen verversen, met Lucas Vazquez voor de langzaam vervagende spits Benzema. Veel effect had dat niet. In München bleek maar weer eens dat het niet altijd feest kan zijn. De kwartfinales van de Champions League hadden veel fraais geboden en de eerste halve finale, Liverpool-AS Roma (5-2), was dinsdag sensationeel geweest. Nu leek de ene ploeg, in een uitduel nog niet tot het uiterste genoodzaakt, de andere, die niet meer in beste doen is, vrij gemakkelijk te kunnen intomen.

Des te vreemder hoe plotseling het linkerverdedigingsblok van Real Madrid openlag, na een lepe pass van James Rodriguez. Verdediger Kimmich kon opstomen en de bal verrassend achter doelman Navas jagen (1-0). Bayern leek in het slotgedeelte van de eerste helft even door te kunnen drukken, met enkele hoekschoppen en een kopbal van Lewandowski, recht op Navas af.

Niet veel minder vreemd was aan de overzijde de gelijkmaker van Real Madrid. Verdediger Carvajal kopte de bal naar binnen, waar de voordien nog niet in stelling gebrachte Ronaldo hem aan zich voorbij liet gaan. Achter hem volleerde verdediger Marcelo de bal alsnog naar de verste hoek (1-1). Het was al een waardevolle treffer, maar een gevolg van gestructureerd veldspel was ook dit doelpunt niet geweest.