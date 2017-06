Uitgaven WW dalen flink

Het aantal WW-uitkeringen daalt dit jaar van 412.000 (eind 2016) naar 351.000, zo verwacht het UWV. Die daling zet zich volgend jaar voort. Dan zullen er 311.000 mensen een WW-uitkering krijgen. Er komen minder nieuwe WW-uitkeringsgerechtigden bij en het aantal WW'ers dat een baan vindt, stijgt.

Het UWV schat dit jaar 4,9 miljard euro aan WW-uitkeringen uit te geven. Dat is 700 miljoen euro minder dan in 2016. In 2018 zal het bedrag nog 670 miljoen euro lager uitvallen en uitkomen op ruim 4,2 miljard euro.

Gunstige vooruitzichten Dat de WW-uitgaven sterker dalen dan eerder was voorzien, komt vooral doordat de economische vooruitzichten die het Centraal Planbureau onlangs schetste wat gunstiger zijn dan eerder was verwacht. Na jaren van economische stagnatie staan alle lichten nu op groen. De Nederlandsche Bank verwacht voor 2017 een economische groei van 2,5 procent, de hoogste in tien jaar. Doordat minder mensen een beroep doen op de WW, verbetert de financiële positie van de UWV-fondsen Het UWV geeft dit jaar ook minder uit aan faillissementen: 219 miljoen euro tegen 296 miljoen in 2016. In 2018 komt dat bedrag waarschijnlijk onder de 200 miljoen uit. Het aantal mensen dat dit jaar een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid ontvangt, blijft nagenoeg gelijk aan dat van vorig jaar: 807.000. Sinds 2008 is het aantal mensen dat een WAO-, Wia-, WAZ- of Wajong-uitkering ontvangt licht afgenomen. Die daling lijkt ten einde te komen. In 2018 verwacht het UWV een lichte stijging van het aantal uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid. Doordat minder mensen een beroep doen op de WW, verbetert de financiële positie van de UWV-fondsen. Er komt meer binnen aan premies dan er wordt uitgegeven. In de crisisjaren was dat omgekeerd en ontstond een tekort.

