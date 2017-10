Uitbraak van ziektes dreigt in volle Rohingya-kampen

Iedere nacht opnieuw komt er een groep vluchtelingen uit Burma aan in Bangladesh. In geïmproviseerde hutjes van bamboe, bladeren en, als iemand geluk heeft, een stuk canvas dat kan dienen als dak zitten ze opeengepakt in wat inmiddels megakampen zijn geworden. Vol met Rohingya die het geweld in Burma zijn ontvlucht.

Met alle gezondheidsrisico's van dien, waarschuwt Maya Vandenent, die namens Unicef de gezondheidszorg in de kampen coördineert. Zo zijn alleen al in de afgelopen week dik 5000 gevallen van diarree geconstateerd. "Die veroorzaakt uitdroging, vooral in combinatie met de hitte. Met alle complicaties die daarbij horen."

Vooral kinderen zijn kwetsbaar, waarschuwt Unicef. En dat is een grote groep in de Bengaalse kampen, waar naar schatting 60 procent van de vluchtelingen jonger is dan achttien jaar en bijna 30 procent jonger dan vijf jaar. "Dat is veel meer dan we normaal gesproken zien", zegt Vandenent via de telefoon vanuit Bangladesh.

"Wij coördineren samen met andere hulporganisaties en de overheid van Bangladesh de gezondheidszorg. We hebben in de kampen klinieken opgericht, waar onder andere diarree en longontsteking worden behandeld. Ook zijn er inentingscampagnes tegen ziektes als cholera, mazelen, roodvonk en polio. Preventie is belangrijk. En de beste preventie is hygiëne. Daarom richten we ons vooral op basale voorzieningen als water en sanitair."

"Dat is vooral de schaal. De behoeften zijn gigantisch. Sinds eind augustus zijn er 515.000 Rohingya naar Bangladesh gevlucht. Ze zitten hutje mutje in kampen die in de haast zijn ontstaan.

Bangladesh is een arm land. Wat betekent dat voor de vluchtelingen?

"Het is een arm land dat van zichzelf al een hoge bevolkingsdichtheid heeft. Maar ook een land dat zich snel ontwikkelt. De capaciteit van de regering om hulp op te zetten is best goed. Ze is open over zaken waar ze wel ondersteuning van ons bij nodig heeft. Dat is positief.

"Wat de regering nog niet lijkt te onderkennen is dat de opvang van vluchtelingen waarschijnlijk een langdurig probleem wordt. De situatie is wat onduidelijk, en er liggen plannen om Burma te vragen de Rohingya terug te nemen. Maar ik verwacht dat de vluchtelingen voor langere tijd in Bangladesh zullen zijn en dan moeten we zien of er in de kampen meer permanente voorzieningen moeten worden opgebouwd. Kinderen moeten naar school. Ze hebben hulp nodig voor het verwerken van trauma's."