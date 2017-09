Uitblinker Messi leidt Barcelona langs Juventus

Lionel Messi was met twee treffers en een voorbereidende actie bij de goal van Ivan Rakitic weer van grote waarde voor Barça, dat de slechte seizoensstart onder de nieuwe trainer Ernesto Valverde alweer helemaal te boven is. De kansloze nederlagen tegen aartsrivaal Real Madrid in het tweeluik om de Spaanse Supercup lijken in elk geval al vrijwel vergeten.

Barcelona en Juventus zijn goede bekenden van elkaar. In 2015 won Barcelona met 3-1 van Juventus in de finale van de Champions League. Minder dan een jaar later namen de Italianen in de kwartfinales van de CL revanche op de Catalanen. Opvallend genoeg kwam Barça in dat tweeluik (3-0 in Turijn en 0-0 in Camp Nou) niet tot scoren.

Manchester United Manchester United heeft de rentree in de Champions League gevierd met een overwinning. De ploeg won met 3-0 van Basel. United was vorig seizoen ‘veroordeeld’ tot de Europa League en pakte ten koste van Ajax de beker. In het eerste duel waren de Belgen van grote waarde voor de thuisploeg. Invaller Marouane Fellaini opende in de 35ste minuut de score. Hij verving in de negentiende minuut de geblesseerde Paul Pogba en deed dat voortreffelijk. Zijn landgenoot Romelu Lukaku maakte er vlak na rust 2-0 van. Marcus Rashford maakte er in de slotfase 3-0 van, na een assist van Daley Blind. Bij Basel deed Ricky van Wolfswinkel mee, maar hij werd in de 66ste minuut gewisseld. ANP

