Uit welke stal kwam het pokkenvaccin?

De laatste besmetting dateert van 26 oktober 1977, toen de ziekte bij een kok uit Somalië werd geconstateerd. Deze Ali Maow Maalin genas, maar vóór hem zijn honderden miljoenen mensen aan de pokken overleden.

Het succesverhaal begint in 1796, als de Britse arts Edward Jenner opmerkt dat melkmeisjes immuun zijn voor de pokken. Hun handen zitten weliswaar onder de puisten, maar dat is van de koepokken. En daar worden ze verder niet ziek van. Jenner legt de link: hij neemt wat pus uit de puisten van één meisje, Sarah Nelmes, en spuit dat in bij een achtjarig jongetje dat hij vervolgens besmet met de echte pokken. Het jongetje, James Phipps, wordt er niet ziek van.

Een vriend van Jenner noemt de ingreep later vaccinatie - naar vacca, Latijn voor koe.

Mysterie Maar waren het wel koepokken? In zijn triomftocht zijn slechts een paar stammen van het virus gebruikt, maar toen de Britse onderzoeker Allan Downie in 1939 zo'n vaccin bekeek, zag hij er niets van een koe in terug. Een vriend van Jenner noemt het vaccinatie - naar vacca, Latijn voor koe Deze variant was zelfs bij geen enkel dier aangetroffen. Sterker, alle pokkenvaccins bleken op deze variant te zijn gebaseerd. Waar kwam dit vaccinvirus, ook wel vaccinia genoemd, vandaan? Een groep virologen ontrafelt deze week een deel van het mysterie. In het vakblad The New England Journal of Medicine beschrijven ze de vondst van een vaccin dat dateert uit 1902. Ze hebben het DNA ontcijferd, en het virus in het vaccin blijkt nauw verwant te zijn aan het paardenpokkenvirus.