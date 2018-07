UCI staakt vervolging van Chris Froome in dopingzaak

Antidopingbureau Wada en de UCI zien geen reden om de Brit van Team Sky te straffen en dus mag hij zaterdag gewoon aan de start verschijnen van de Tour de France.

De Franse krant Le Monde meldde zondag dat de ASO, de organisatie van de Tour de France, Froome wil weren wegens het lopende onderzoek. Het zou de reputatie van de Tour schaden als de 33-jarige wielrenner zou rijden terwijl er nog altijd geen duidelijkheid was. Een dag later volgt het bericht van de UCI dat de zaak is gesloten. Het maakt voor Froome de weg vrij om vanaf zaterdag mee te doen aan de Tour.

De Brit, viervoudig winnaar van de Tour, schreef in september vorig jaar voor het eerst de Ronde van Spanje op zijn naam. Ruim een week na de finish van de Vuelta hoorde Froome van de UCI dat bij hem een hoge dosis salbutamol was aangetroffen, aanzienlijk hoger dan toegestaan. Froome heeft toestemming om dat middel te gebruiken tegen astma, maar moest uitleggen hoe de aangetroffen dosis zo hoog kon zijn. De Britse renner en zijn team leverden vorige maand daarom een verdediging van 1500 pagina’s in. Omdat het niet om een overtreding van het dopingreglement ging, mocht Froome gedurende het onderzoek wel gewoon blijven fietsen.

Er staat nu een streep onder deze zaak. We kunnen ons gaan focussen op de Tour. Chris Froome

Opgelucht In mei won Froome ook de Giro d'Italia, vooral dankzij een magistrale solo over 80 kilometer. Hij verwees Tom Dumoulin, de winnaar van vorig jaar, naar de tweede plaats. Vijf dagen voor de start van de Tour heeft de UCI een punt gezet achter de slepende kwestie, die maandenlang als een schaduw over de wielerwereld hing. Zelf zei Froome maandag 'dankbaar en opgelucht' te zijn over zijn vrijspraak door het UCI. "Dit besluit is heel belangrijk voor mij en voor het team, maar ook voor het wielrennen'', zei hij. "Ik ken de geschiedenis van deze sport, de goede en slechte kanten ervan. Ik heb mijn voorbeeldfunctie altijd heel serieus genomen en doe dingen altijd op de juiste manier. Ik meende het toen ik zei dat ik het tricot voor de winnaar altijd eer aan zou doen en dat mijn resultaten altijd zullen blijven staan.'' Als kopman van Team Sky wil Froome vanaf zaterdag op jacht gaan naar zijn vijfde Tourzege. "Er staat nu een streep onder deze zaak. We kunnen ons gaan focussen op de Tour.''

