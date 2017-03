Uber ontwijkt controles met geheime software

Volgens de krant gebruikt Uber sinds 2012 tot op de dag van vandaag een programma dat ‘Greyball’ heet. Daarmee kan het bedrijf controles ontwijken in steden waar Uber de regels overtreedt met zijn taxidienst.

Aan de hand van data als locatie, creditcardgegevens en social media-accounts identificeert Greyball de ambtenaren en agenten die taxicontroles uitvoeren, en weerhoudt die er van een rit te regelen. Oud werknemers van Uber bevestigden het bestaan van Greyball tegenover The New York Times.

Uber zou zo zijn chauffeurs willen behoeden voor een boete. Het programma zou onder meer gebruikt zijn in de Amerikaanse steden Portland, Philadelphia en Boston, maar ook in India, Frankrijk, Italië en Australië. Of Greyball ook in Nederland is gebruikt, is niet duidelijk.

Verboden In een aantal steden is Uber verboden, omdat het in strijd is met de taxiwetgeving. De app biedt namelijk ook mensen zonder een vergunning of opleiding taxichauffeur te worden, na een korte identiteitscontrole. Zo kreeg een inspecteur in de stad Portland, die zich voordeed als klant om te controleren of Uber er stiekem actief was, op het scherm van zijn telefoon nepauto's te zien. Lokale overheden van steden waar Uber niet is toegestaan, controleren door zelf via de app een taxi te bestellen of er toch niet stiekem een Uber-chauffeur ergens rondrijdt. Daardoor rijden chauffeurs een blokje om, of zeggen op het laatste moment de bestelde rit af. Zo kreeg een inspecteur in de stad Portland, die zich voordeed als klant om te controleren of Uber er stiekem actief was, op het scherm van zijn telefoon nepauto's te zien. En de Uber-chauffeurs die hij wel kon oproepen, annuleerden de rit vrijwel meteen.

Kritiek Het project zou zijn begonnen om chauffeurs te beschermen tegen geweld. Uber-chauffeurs werden onder meer in Frankrijk, India en Kenia aangevallen door reguliere taxichauffeurs. Maar toen Uber uitbreidde, zou het bedrijf hebben ingezien dat diezelfde strategie ook werkte tegen de autoriteiten. Uber verdedigde het programma in een reactie. Het lieten weten dat ‘het programma weigert ritten van gebruikers die onze voorwaarden schenden, of het nou mensen zijn die onze chauffeurs willen schaden, concurrenten die ons werk willen verstoren of tegenstanders die geheime operaties opzetten om chauffeurs te betrappen’. De taxidienst krijgt de laatste weken veel kritiek. Het zou te weinig optreden tegen seksuele intimidatie binnen het bedrijf, zou misbruik maken van een taxistaking en zou kennis hebben gestolen van een concurrent. De vicepresident van het miljardenbedrijf, Ed Baker, trad vorige week te midden van de kritiek af.

