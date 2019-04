Uber maakt wereldwijd ruzie en leidt verlies, maar gaat toch voor miljarden naar de beurs

Aangeboden: een bedrijf dat in potentie 100 miljard dollar waard is, maar voorlopig nog miljardenverliezen lijdt, onder vuur ligt vanwege de belabberde manier waarop het omgaat met zijn werknemers en wereldwijd te kampen heeft met rechtszaken omdat het lak heeft aan lokale wetgeving.

Lees verder na de advertentie

Uber Technologies, het bedrijf achter de populaire taxi-app, zette zich donderdag in de etalage. Het bedrijf heeft een beursnotering aangevraagd op de beurs in New York, en wil naar schatting voor 10 miljard dollar aan aandelen verkopen.

De aanvraag van Uber geeft voor het eerst gedetailleerd inzicht in de feitelijke prestaties van het bedrijf, en die vallen nog niet mee. In 2018 werd een nettoverlies geleden van 1,8 miljard dollar, op een omzet van 11,3 miljard. Maar dat cijfer is eigenlijk nog te rooskleurig. Uber verkocht enkele onderdelen in Rusland en Zuid-Oost Azië; zonder die inkomsten zou er sprake zijn van een verlies van ongeveer 3 miljard dollar.

4 miljard dollar verlies Toch zijn veel beleggers al tijden enthousiast over de mogelijkheden van Uber, dat naast het aanbieden van taxi-diensten ook maaltijden bezorgt, en onlangs aankondigde zich ook te willen storten op goederentransport of het aanbieden van gedeelde scooters. Hoewel de verliezen nu nog fors zijn, lopen ze al wel terug. In 2017 werd nog zo’n 4 miljard dollar verlies geleden. Beleggers waarderen het bedrijf op de winstmogelijkheden die het mogelijk in de toekomst heeft. Daar komt bij dat de omzet explosief blijft stijgen – in 2018 met 42 procent naar 11,3 miljard dollar. Het grootste deel daarvan komt nog altijd van de taxi-diensten, maar ook de opbrengsten uit het bezorgen van maaltijden is meer dan verdubbeld vorig jaar, tot ruim 750 miljoen dollar. De grootste uitdaging voor het bedrijf is het verlagen van de kosten, en dat terwijl werknemers nu al klagen dat zij veel te weinig verdienen. Analisten wijzen erop dat Uber eigenlijk voorsorteert op zelfrijdende technologie. Dan valt een groot deel van de kosten weg, terwijl het platform en de naam Uber al staan en bekendheid geniet. Maar de test die Uber startte in 2016 met zelfrijdende auto’s is voorlopig stilgelegd nadat één van de auto’s een voetganger doodreed in de Verenigde Staten. Wanneer dat programma weer wordt aangevangen – en of landen de zelfrijdende auto’s grootschalig gaan toelaten op hun wegen – is nog onduidelijk.

Lees ook:

Alle taxi-chauffeurs van Nederland zijn ontevreden De onvrede viert hoogtij in de taxibranche. Uber-rijders én reguliere taxichauffeurs legden recent het werk neer.