Uber is een fortuin waard, maar investeerders krijgen flinke korting

Uber is niet aan de beurs gevestigd, de markt heeft de waarde dus nog niet kunnen bepalen. De afgelopen jaren liepen de schattingen snel op, uitgaande van de internationale expansie van het bedrijf en investeringen van geldschieters. Het zorgde voor spectaculaire grafieken op financiële websites. Begin 2014: 4 miljard dollar. Begin 2015: 43 miljard. Eind 2015: 68 miljard. ‘Het kostte Uber vijfenhalf jaar om het 107 jaar oude General Motors in waarde te passeren’, schreef Forbes. De nieuwkomer zat klassieke automerken als BMW en Volkswagen op de hielen.

Uber maakt geen winst en zit in de problemen. Of de keizer kleren aanheeft, moet in de toekomst blijken, voegde McNamee toe. Het bedrijf kan bij een beursgang 100 miljard waard zijn. Maar het kan ook net zo goed verdwijnen.

Lachwekkend, noemde technologie-investeerder Roger McNamee een waardering van 70 miljard dollar toen in Amerikaanse media. “Iemand kan ze een voorstel hebben gedaan waardoor het bedrijf 70 miljard dollar waard lijkt. Maar als het stof gaat liggen, als je alle lagen afpelt, is het bedrijf veel, veel, veel minder waard. 10, 20 of 30 miljard? Ik heb geen idee. De markt moet dat bepalen.”

Maar er klonk ook hoon, zeker naarmate Uber met meer problemen en schandalen werd geconfronteerd. Uber werd beschuldigd van diefstal van technologische kennis voor zelfrijdende auto's. Toezichthouders waren met software om de tuin geleid. Eigen chauffeurs waren benadeeld. Er kwam intern onderzoek naar de bedrijfscultuur. En mede-oprichter Travis Kalanick moest zijn positie in juni afstaan en werd in augustus gedaagd door een Uber-investeerder.

Gezelschapsspel

Wie op Oudejaarsavond geen zin heeft in Triviant kan het gezelschapsspel spelen dat professor Aswath Damodaran van de New Yorkse Stern School of Business ontwikkelde: Maak je eigen Uber-waardering.

Bepalend is welk 'narratief’ je kiest voor een jong bedrijf. Is Uber is een stedelijke autodienst of ook geschikt op het platteland? Is het een taxidienst of een mobiliteitsrevolutie? Hoe hard groeit de markt: met 25, 50, 100 procent? Wat zijn de netwerkvoordelen? Hoeveel kost het om een nieuwe markt te betreden? Hoe sterk is de concurrentie? Zijn chauffeurs zelfstandigen of Uber-personeel, en dus duurder? Damodarans schema leidde tot een uitkomst variërend van 1 tot 100 miljard. Ubers waarde hangt af van je aannames en verwachtingen.

De afgelopen maanden kreeg Uber te maken met nieuwe obstakels: het Europees Hof oordeelde dat Uber een taxibedrijf is, geen internetplatform, en dus moet voldoen aan de taxiregels die elk land stelt. Een Londense rechter gaf Uber-chauffeurs ook in hoger beroep gelijk dat ze recht hebben op betaalde overuren en vakantiedagen. Ondertussen is Uber in beroep gegaan tegen een besluit van Transport for London om de vergunning in te trekken.