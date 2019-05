Uber en consorten zijn deel van het verkeersprobleem, niet een deel van de oplossing

In de wetenschap was er tot nu toe geen consensus, maar na nieuw onderzoek in San Francisco lijkt nu wel zeker dat Uber en aanverwanten de verkeersdrukte in grote steden niet verminderen maar verergeren.

In het onderzoek, dat vandaag wordt gepubliceerd in vakblad Science Advances, zijn de verkeersdata van San Francisco doorgerekend voor de periode 2010-2016. Het verkeer is in die periode niet beter geworden in de stad aan de Amerikaanse westkust. Het aantal autokilometers groeide met 13 procent. Maar erger: het aantal uren in de auto groeide met 30 procent. Met andere woorden: het aantal auto's nam toe en ze reden langzamer, door toenemende drukte.

In een stad verandert natuurlijk veel in zes jaar; de economie, de werkgelegenheid, nieuwe wegen die worden aangelegd et cetera. Maar rekening houdend met die veranderingen, kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat de toenemende verkeersdrukte voor de helft kan worden toegeschreven aan Uber en consorten.

In New York rijden Uber-chauf­feurs de helft van de tijd rond zonder passagier

Rijden tijdens het wachten Op papier zou Uber het verkeer efficiënter kunnen maken, omdat iemand die van A naar B wil via een handige app in contact kan komen met een chauffeur die toch die kant op moet. Maar zo werken de Ubers niet meer. In Nederland is de dienst nog te klein om het effect te kunnen vaststellen, maar in Amerikaanse steden zijn de transport network companies, zoals ze worden genoemd, groot. Uber en consorten verzorgen in New York al meer ritten dan de bekende gele taxi’s. In San Francisco is hun marktaandeel kleiner, 15 procent van de taximarkt in 2016, maar groot genoeg om in de verkeersdata hun effect te zien. Belangrijke oorzaak van de verkeersellende is dat Uber zich steeds meer gedraagt als een gewoon taxibedrijf, wat betekent dat zijn chauffeurs rond blijven rijden in afwachting van klanten. In San Francisco is 20 procent van de tijd hun achterbank leeg, in New York zelfs 50 procent van de tijd. Bovendien wonen Uberchauffeurs zelf vaak buiten de stad; aan het begin van de dag komen er dus alleen maar meer auto's de stad in. Tweede factor is het vervoer dat Uber vervangt. Als dat een rit is met de eigen auto, is het effect van de taxi op de verkeersdrukte positief, want één taxi vervangt dan meerdere auto's. Maar bijna de helft van de Uber-ritten blijken een verplaatsing te zijn die anders per fiets, te voet of helemaal niet zou zijn gemaakt. Bovendien is de ellende van taxi's dat ze moeten stoppen om mensen te laten in- en uitstappen. Dat zorgt in drukke steden voor oponthoud op de rechterrijstrook. Wetgevers die nadenken over regelgeving voor Uber en anderen, verkeersplanners in grote steden, en gewone gebruikers moeten goed naar deze uitkomsten kijken, zeggen de onderzoekers: Uber en consorten zijn deel van het verkeersprobleem, niet een deel van de oplossing.

