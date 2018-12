Uber-chauffeur is volgens Londense rechter gewoon een werknemer

Volgens het Londense gerechtshof moet Uber zijn chauffeurs wel degelijk als werknemers behandelen en dus een minimumloon en vakantiegeld betalen. Tot groot genoegen van de vakbonden. Uber is minder blij. Een lagere rechter stelde Uber eerder ook al in het ongelijk.

Volgens Uber-CEO Dara Khosrowshahi reflecteert de uitspraak niet ‘de redenen waarom chauffeurs voor Uber kiezen’. Chauffeurs kunnen zelf bepalen wanneer ze werken en ritten weigeren. Als de chauffeurs gezien worden als werknemers, redeneert Khosrowshahi, verliezen ze die vrijheid.

Er zijn duizenden Uber-chauf­feurs in Groot-Brittannië. Zij kunnen claims indienen voor gemist inkomen uit het verleden

Het is de zoveelste aflevering in de soap over wat voor werkgever Uber nu precies is. Uber ziet zichzelf als een platform, een bemiddelaar voor taxichauffeurs, en niet als een werkgever. Een Franse rechter bevestigde dat eerder dit jaar. Het Franse tribunaal liet daarbij meewegen dat een Uber-chauffeur vrij is om te bepalen wanneer hij of zij rijdt en ervoor kan kiezen om ritten niet te accepteren.

De Britse uitspraak is in lijn met een uitspraak van het Europees Hof van Justitie vorig jaar, die oordeelde dat Uber gewoon een taxibedrijf is. Als Uber uiteindelijk aan het kortste eind trekt in de Britse zaak kunnen de gevolgen groot zijn. Er zijn duizenden Uber-chauffeurs in Groot-Brittannië. Zij kunnen claims indienen voor gemist inkomen uit het verleden.

De kwestie of Uber een taxibedrijf of bemiddelaar is, heeft in de begindagen van Uber regelmatig tot protesten geleid onder reguliere taxichauffeurs, die de kosten dragen van vergunningen en ontheffingen. Uber-chauffeurs hoefden die vergunningen in eerste instantie niet te hebben, al zijn de regels in verschillende landen aangescherpt.

In de meeste EU-landen opereert het bedrijf inmiddels onder de nationale vervoerswet. In Nederland kunnen alleen chauffeurs met een taxivergunning zich aanmelden als Uber-chauffeur. Discussie over het grote aantal verplichte vergunningen voor zelfstandige taxichauffeurs die gebruikmaken van apps zoals Uber leidde deze zomer nog tot fikse protesten in Spanje, waar centra van grote steden midden in het toeristische hoogseizoen verstopt raakten.

Gegevenshack Het is zelden rustig rond Uber. Onlangs schikte het Amerikaanse bedrijf voor 148 miljoen dollar, toen bleek dat er in oktober 2016 gegevens van tientallen miljoenen gebruikers gehackt waren. Uber kwam hier pas een jaar later mee naar buiten en probeerde de hackers in eerste instantie om te kopen met zwijggeld. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens legde Uber een boete van 600.000 euro op vanwege de hack, de Britse privacywaakhond deed daar nog eens 400.000 euro bij. Ook in Nederland ligt Uber onder de loep. De Amsterdamse zender AT5 onthulde vorige week dat er een levendige handel is in chauffeursaccounts. Chauffeurs met de juiste papieren verpachten hun account aan anderen, die dan zonder de juiste papieren achter het stuur kunnen kruipen. AT5 liet zien dat er niet eens een taxi met een blauw kenteken voor nodig is en voltooide een Uber-rit met een bedrijfsauto. De Inspectie leefomgeving en Transport kondigde hierop aan de handel te onderzoeken.

Europees Hof vindt Uber een ‘gewoon’ taxibedrijf en geen dienst Volgens het Europees Hof van Justitie is Uber een taxibedrijf. De uitspraak kan gevolgen hebben voor de techsector in Europa.