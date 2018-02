U bent weer regelmatiger te gast bij McDonald's

Meer klanten, meer restaurants en meer winst. Het kan niet op bij McDonald’s. Deze week kondigde de Amerikaanse fastfoodketen aan dat het dit jaar duizend nieuwe restaurants wil openen. De nettowinst over vorig jaar steeg met 11 procent tot 5,2 miljard dollar.

Met 37.000 vestigingen in ruim honderd landen zijn de grenzen van de groei kennelijk nog niet in zicht. McDonald’s heeft met China (2500 filialen nu) een afzetmarkt die in omvang richting thuismarkt VS spurt. Het concern denkt vooral via middelgrote Chinese steden te groeien naar uiteindelijk 4500 vestigingen. Om dat mogelijk te maken, sloot McDonald’s in juni al een deal met Chinese en Amerikaanse investeerders.

Nederland Ook Nederlanders nemen weer graag de afslag richting de hoge paal met de (vooral voor kinderen vaak) verlokkelijke ‘M’. De 245 restaurants boekten het afgelopen jaar een recordomzet van 811 miljoen euro, een stijging van bijna 11 procent. Volgens McDonald’s Nederland komt dat door vernieuwingen als bezorgen aan tafel en aan huis en een gevarieerder menu. Volgens het bedrijf wierf het niet alleen nieuwe klanten; ook afgehaakte hamburgerliefhebbers vinden de keten weer. Met de nieuwe koers lijkt het concern net op tijd om een negatieve trend te keren. Nog geen vier jaar terug was snacken bij de Mac compleet uit de gratie en kelderde de wereldwijde winst met 30 procent. Burgerbars popten links en rechts op, terwijl de Big Mac de Big Mac bleef Eunice Koekkoek, McDonald's Nederland “Burgerbars popten links en rechts op, terwijl de Big Mac de Big Mac bleef”, zegt woordvoerster Eunice Koekkoek van McDonald’s. “De veranderende markt vroeg om versnelde vernieuwingen. Die hebben we drie jaar geleden ingezet met onder meer een nieuwe keukenopstelling waarmee we verser kunnen zijn en meer kunnen variëren. Verser en diverser, dus.” In totaal trokken de Nederlandse restaurants van McDonald’s acht miljoen klanten meer dan een jaar eerder, een stijging van ruim 5 procent. Waarmee inmiddels 80 procent van de Nederlanders minimaal een keer per jaar bij ‘de Mac’ over de vloer komt.

Luxe De noodzaak tot vernieuwing leverde nieuwe burgers op als de Maestro Angus Smokey BBQ en de Old Dutch. Volgens het bedrijf beantwoorden die luxe-burgers aan een grotere behoefte aan ‘premium-producten’. Met de koffieformule McCafé (nu in 45 vestigingen) mikt het bedrijf op een uitbreiding naar 112 filialen met een McCafé. Koekkoek: “Verder loopt het ontbijt goed en in de vier grote steden hebben we McDelivery, waarin we samenwerken met bezorgdienst Uber­Eats.” Dit jaar neemt de keten onder meer guacamole op in het menu Dit jaar neemt McDonald’s onder meer guacamole op in het menu en wordt er gekeken naar pittigere producten en naar ontwikkelingen zoals de McVegan, die momenteel in Finland getest wordt. Volgens merkendeskundige Bas Kist is de kracht van het hamburgermerk dusdanig, dat het concern wel een stootje kan hebben.”Er zijn maar een paar echte wereldmerken en McDonald’s is er daar één van. Waar je ook bent, je komt het overal tegen, het zit in onze hoofden. Het beeldmerk met die ‘M’ is zo bekend, dat alleen het zien ervan genoeg is om te weten wie ze zijn en wat ze doen. Alleen Apple, Nike, Shell en misschien Starbucks hebben een vergelijkbare status.”

'Gezond' Zelfs onder de huidige tijdgeest, waarin ‘gezond en verantwoord’ eten terrein lijkt te winnen, kraakt het bedrijf nauwelijks.”Het idee van gezond eten leeft maar onder een relatief kleine groep. Ondanks onze gezondheidsmanie lusten we nog heel graag een hamburgertje.” Andere sleutels van het succes zijn volgens Kist de goede locaties, de aansprekende historie, en ‘een goed product’. Toch is het niet in iedere ballenbak feest bij McDonald’s. In India leidde een slepende ruzie over rechten afgelopen zomer bijvoorbeeld tot sluiting van 169 restaurants. Een flinke streep door de rekening in de opkomende, dichtbevolkte en daardoor zeer belangrijke markt voor de hamburgerketen.