Twitter-account Geert Wilders tijdelijk geblokkeerd

"Laten we altijd opstaan tegen de sukkels van @D66 die de grenzen open laten staan en meer en meer islam importeren om vervolgens krokodillentranen te huilen over de gevolgen daarvan zoals antisemitisme, eerwraak, vrouwenbesnijdenis, terrorisme en haat", luidde het bericht van @geertwilderspvv.

Hij reageerde op een tweet van D66-voorman Rob Jetten. “Iedereen moet de vrijheid hebben te geloven wat hij of zij wil. Laten we altijd opstaan tegen antisemitisme, in Nederland en Europa", zei Jetten, naar aanleiding van een demonstratie tegen antisemitisme woensdag voor het Kamergebouw in Den Haag.

Volgens een woordvoerder van de PVV gaat het om een tijdelijke blokkade, die vrijdag nog afloopt. Diverse Kamerleden van de partij spreken schande van de actie en plaatsen het bericht van hun partijleider op hun eigen accounts.

“Ongelooflijk”, noemt Wilders de blokkade tegenover persbureau ANP. Volgens de PVV-voorman heeft Twitter gedreigd zijn account definitief te weren. “Afzenders van doodsbedreigingen aan me worden vaak wel door Twitter getolereerd maar een feitelijke tweet van me over een collega niet. Waanzin.”

