Twintig jaar celstraf voor moord op Milica van Doorn

De rechtbank in Alkmaar rekende vanmiddag af met zijn alternatieve verklaring voor de vondst van zijn DNA in het lichaam van de 19-jarige. Vorige maand kwam A. met de verklaring dat hij een ‘geheime’ relatie met de Zaanse gehad zou hebben.

De rechter rekent het A. aan dat hij een beeld schetst van Milica ‘zoals zij niet was’. Dat is ‘extra kwetsend voor de nabestaanden’. Het Openbaar Ministerie (OM) had ook twintig jaar cel geëist.

Hij heeft ruim 25 jaar gezwegen en een normaal leven geleid en de ouders en nabestaanden in het duister laten tasten Uit vonnis rechtbank

A. kwam pas vorig jaar in beeld van justitie, nadat Turkse mannen uit de omgeving was gevraagd DNA af te geven. Getuigen hadden in 1992 ten tijde van de moord een Turkse man zien wegfietsen uit het park waarin het lichaam van Milica de volgende ochtend werd gevonden. Zelf deed A. niet mee aan dit onderzoek, maar zijn broer wel. Via het DNA van de broer kwam de politie A. op het spoor.

Verhullen In het vonnis meldt de rechtbank dat A. geen enkele verantwoordelijkheid heeft genomen, noch berouw heeft getoond. “Hij heeft ruim 25 jaar gezwegen en een normaal leven geleid en de ouders en nabestaanden in het duister laten tasten.” Omdat A. zijn slachtoffer doodde om de verkrachting te verhullen, wordt hij veroordeeld voor gekwalificeerde doodslag, een zwaarder delict dan enkel doodslag. De veroordeling is een nieuw succes in de reeks coldcases die alsnog zijn opgelost door het gebruik van nieuwe DNA-technieken. In oktober werd een man na nieuw DNA-onderzoek veroordeeld tot twaalf jaar cel voor de verkrachting van en moord op de Brabantse tiener Nicole van den Hurk, in 1995. Verwantschapsonderzoek wees eerder ook de dader aan van de moord op Marianne Vaatstra in 1999. Daarnaast werd Jos B. aangehouden, na DNA-onderzoek in de zaak rond de moord op de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. Deze zaak is nog onder de rechter.

