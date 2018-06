Twintig jaar cel voor leider van de Rif-demonstranten

De leider van de protesten in het Noord-Marokkaanse Rifgebied, Nasser Zafzafi (39), is tot twintig jaar cel veroordeeld. Een rechtbank in Casablanca oordeelde dinsdagavond dat hij schuldig is aan ondermijning van de openbare orde en bedreiging van de nationale eenheid.

De omvang van de celstraf is fors. Daar zijn zowel de onafhankelijke als de staatsmedia in Marokko het over eens. Dat heeft mogelijk te maken met de omvang en de duur van de protesten.

De demonstraties waarbij demonstranten massaal de straat opgingen voor betere levensomstandigheden hielden de Rif tot medio vorig jaar in hun greep. Zafzafi, een werkloze Riffijn ontpopte zich tot de aanvoerder van protestbeweging Hirak al-Shaabi (Volksbeweging) totdat hij in mei 2017 werd opgepakt.

Sinds halverwege vorig jaar lijken de demonstraties in de Rif - de meest omvangrijke onlusten sinds 2011- grotendeels gesmoord

De directe aanleiding voor de protesten was de dood van Mouhcine Fikri. De visverkoper kwam in oktober 2016 om het leven toen hij werd vermalen in een vuilniswagen nadat hij een lading zwaardvis probeerde terug te halen die in beslag was genomen.

De daaropvolgende demonstraties kregen bijval van in Europa woonachtige Riffijnen. Aan een grote demonstratie in juli in de stad Al-Hoceima, waar de protesten zich concentreerden, namen ook Marokkaanse Nederlanders deel.

De veroordeling van Zafzafi maakt deel uit van rechtszaken tegen 53 gevangenen die een prominente rol in de protestbeweging worden toegedicht waarvoor nu celstraffen van één tot twintig jaar cel zijn uitgedeeld.

Hoewel in sommige zaken hoger beroep is aangekondigd, wordt nu vooral naar koning Mohammed VI gekeken. Traditiegetrouw geeft hij in zijn jaarlijkse toespraak eind juli gratie aan gevangen. De vonnissen lijken 'aan de hoge kant', meldt het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag. Vandaag spreekt de Tweede Kamer over de situatie in Marokko.

Nadat de veroordelingen tegen de Rif-leiders naar buiten kwamen, waren er meldingen van kleine demonstraties in Al Hoceima en elders in Marokko. In de stad Jerada vlamde een half jaar terug ook protesten op nadat twee mijnwerkers in een illegale steenkolenmijn omkwamen. Sinds halverwege vorig jaar lijken de demonstraties in de Rif – de meest omvangrijke onlusten sinds 2011 – grotendeels gesmoord.

Rif-activist van het eerste uur Rida Benzaza denkt niet dat de veroordelingen van Zafzafi en anderen tot een nieuwe protestgolf zullen leiden. "Helaas heeft de dictatoriale staat de beweging verzwakt. Wij kunnen onze mensen niet verder in gevaar brengen", zegt Benzaza aan de telefoon vanuit Malaga. Hij is naar eigen zeggen naar de Spaanse kuststad uitgeweken uit angst in Marokko te worden opgepakt. "Ze zijn in een kooi gestopt omdat ze opkwamen voor een waardig leven", zegt Benzaza over zijn medestanders.

Hoewel de staat vanwege de protesten nieuwe beloftes heeft gedaan is de leefsituatie in de Rif volgens de activist niet wezenlijk veranderd.