Twintig doden bij vliegtuigongeluk in de Zwitserse Alpen

Het vliegtuig stortte zaterdag aan het begin van de avond neer op de westelijke flank van de berg Piz Segnas op een hoogte van 2540 meter. Het ongeluk gebeurde niet ver van de grens met Liechtenstein. Geen enkele passagier overleefde het ongeluk.

Na de crash kwam een grote reddingsoperatie op gang, waarbij onder meer vijf helikopters werden ingezet. Boven het gebied is een vliegverbod ingesteld dat tot zeker zondagavond duurt.

Het toestel is een Junkers Ju-52, meldt de eigenaar, het Zwitserse luchtvaartbedrijf Ju-Air op zijn website. De Ju-53 is een in Duitsland gebouwd driemotorig vliegtuig dat voor het eerst vloog in 1932. Over de oorzaken van de ongelukken is nog niets bekend.