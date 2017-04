Tweeduizend mensen bij demonstratie tegen homogeweld

Jasper Vernes en Ronnie Sewratan zouden vorige week met een betonschaar zijn aangevallen toen ze hand in hand liepen op de Neslon Mandelabrug in Arnhem. Sewratan verloor daarbij vier tanden.

"Jullie hebben ons door deze zware week heen gesleept", zei Vernes zaterdag op het Gele Rijdersplein, terwijl zijn partner in tranen was. De twee mannen werden toegejuicht door mensen die onder andere regenboogvlaggen hadden meegenomen en borden met teksten als "Liefde is sterker dan een betonschaar."

Hand in hand

Op verzoek van de organisatie maakten de deelnemers massaal een selfie om zich ook via sociale media te laten horen. Even later stond iedereen hand in hand. De 'hand in hand-actie' is verzonnen door tv-presentatrice Barbara Barend, die ook in Arnhem was. Zij riep Nederland op om "weer een tolerant land te worden". D66'er Pechtold gaf ze mee dat scholen verplicht zouden moeten onderwijzen over diversiteit.

De vijf minderjarige verdachten van de mishandeling zijn allemaal weer op vrije voeten. Zij ontkennen dat de vechtpartij te maken had met homoseksualiteit. De mishandelde mannen hebben nog geen contact met hun belagers gehad, zeiden zij zaterdag.

In Eindhoven en Den Haag waren soortgelijke manifestaties. Daar kwamen enkele honderden mensen op af.