Tweede voelt als overwinning voor motorcrosser Jeffrey Herlings

De high fives zeiden genoeg, na zijn race vandaag in Valkenswaard. Motorcrosser Jeffrey Herlings pakte de uitgestoken handen na afloop maar al te graag aan. Tweede worden, ja dat was zonde. Maar belangrijker was dat hij weer kon meekomen met de besten.

Herlings, ‘de Bullit’ genoemd, reed vandaag voor de eerste keer in ‘zijn’ Valkenswaard op de zwaarste motor. De MX2-wereldkampioen stapte in de winter over naar de MXGP. Daar ging hij, zo was de verwachting, de strijd aan met de te kloppen man: Antonio Cairoli.

Alsof de koning bij de keizer op bezoek komt. De voorheen onverslaanbare man uit Geldrop, Nederlands beste motorcrosser die in Valkenswaard meestal met seconden voorsprong de winst pakt, tegen de Italiaan Cairoli, achtvoudig wereldkampioen en de man die er in de MXGP bovenuit steekt.

Maar Herlings (22) speelde aan het begin van zijn MXGP-seizoen slechts een marginale rol. Net als in de afgelopen twee jaar verstoorde een blessure zijn seizoen, al wist hij vorig jaar nog wel wereldkampioen te worden.

Veroordeeld tot de middenmoot

Na onder meer een gebroken arm en een gebroken bekken de afgelopen jaren was het dit voorjaar ‘de hand’. Het middenvoetsbeentje van zijn rechterhand brak tijdens een val in een trainingswedstrijd in Italië. Een kleine blessure, maar druistig als hij is liet Herlings de hand niet goed genoeg helen. Daarom was hij onder meer in Qatar, Indonesië en Argentinië veroordeeld tot een gevecht in de middenmoot.

En dat was wennen, gaf hij zelf toe. Hij had het niveau van de nieuwe klasse toch wat onderschat en zijn blessure speelde hem parten. Uiteraard wilde de man met racenummer #84 in zijn eerste jaar liever meteen wereldkampioen worden. Zoals hij bijvoorbeeld de Fransman Romain Febvre in 2015 zag doen, in de MX2-klasse vaak de grootste concurrent van Herlings. “Maar ik had niet verwacht dat ze zo snel waren. Kampioen word ik niet meer.”

Febvre wilde vanmorgen best advies geven aan Herlings. Voor plek twaalf rijden in plaats van voor plek één is moeilijk, erkent de Fransman, die dit seizoen veroordeeld is tot een plek in de subtop. “Voor mij, voor Jeff. Je moet er anders mee omgaan.” Boos worden heeft geen zin, aldus de Fransman. “Geef het tijd. De oplossing ligt niet in één seconde binnen handbereik.”

Maar Valkenswaard, in het zand, was vandaag nog Jeffrey Herlingsland. Hij nam geen tijd. Hij kon jagen, in plaats van prooi zijn. Op en rond het circuit had Herlings bovendien geen last meer van zijn hand, al vertelde hij eerlijk dat hij nog niet topfit was.

Jeffrey Herlings (NL), Gautier Paulin (FR) en Jeremy Van Horebeek (België) op het podium. © BELGA

Zowel in manche één als twee reed Herlings van achteruit naar voren. In de eerste manche werd hij derde, achter de latere algemene winnaar Gautier Paulin en Jeremy van Horebeek. Cairoli was nergens te bekennen. In de tweede manche vocht hij een verbeten gevecht uit met Febvre om plek zes. Eenmaal voorbij aan de Fransman begon Herlings een bijzonder knappe inhaalrace, die eindigde met wederom een derde plek. Cairoli won deze manche, maar eindigde buiten het algemene podium.

De tweede plek in het eindklassement was het beste resultaat van het seizoen voor Herlings. Een prestatie die hem zichtbaar goed deed, al verontschuldigde hij zich nog tegen het publiek. “Ik maak gewoon een slechte start. Kan het niet afmaken. Dat is zonde, ook omdat ik hier zeven jaar niet verslagen ben. Maar dit is een leerjaar. We moeten niet te hoog gaan vliegen.”