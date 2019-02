Tweede Kamer wil opnieuw naar vuurwerkramp laten kijken

Extreem opgelucht is Van Buitenen nu het er op lijkt dat zijn uitgebreide onderzoek naar de vuurwerkramp een vervolg krijgt. Vandaag stemde een ruime meerderheid van de Kamer voor een verzoek aan de OVV om advies over het meer dan dertienhonderd pagina’s tellende rapport van Van Buitenen. “Dit is een belangrijke stap”, reageert die.

Op 13 mei 2000 kwamen 23 mensen (onder wie vier brandweerlieden) om het leven toen opslagbedrijf S.E. Fireworks in Enschede ontplofte. Er waren bijna duizend gewonden en een hele wijk werd van de kaart geveegd. Achteraf kreeg S.E. Fireworks de schuld.

Ten onrechte, stelt Van Buitenen. Hij kreeg in december de kans om zijn conclusies te delen met leden van de commissie van justitie in de Tweede Kamer. Hij doet al ruim vier jaar onderzoek naar de kwestie.

Wetenschapsfraude Zijn conclusies zijn niet mals: de echte oorzaak van de vuurwerkramp wordt nu al bijna negentien jaar verbloemd. Volgens Van Buitenen hoeft er geen extreem zwaar vuurwerk te hebben gelegen; ook licht vuurwerk kan een harde explosie geven. Volgens Van Buitenen zijn rechters bewust misleid met als doel de rol van de overheid bij de ramp buiten schot te houden. Van Buitenen beticht TNO, dat ook onderzoek deed naar de kwestie, van wetenschapsfraude. Van Buitenen stuitte in de Kamercommissie van justitie op weerstand van VVD en D66, die tegen een vervolgonderzoek zijn. Aan zijn zijde vond hij onder meer SP-kamerlid Ronald van Raak. Die wilde wel dat er naar het rapport gekeken wordt. Van Raak werd aanjager van dit onderwerp, uiteindelijk met succes. Dertien van de negentien commissieleden steunden een verzoek aan de OVV, alleen VVD en D66 stemmen tegen. “Ik ben erg onder de indruk van het werk van Van Buitenen, als Kamer kunnen we het ons niet veroorloven om dit rapport niet serieus te nemen”, zegt Van Raak. “Er is al veel onderzoek gedaan naar de vuurwerkramp, maar dit rapport laat veel vragen achter over de juistheid van dat eerdere onderzoek. Het lijkt erop dat de onderste steen nog niet boven is.”

