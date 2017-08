Tweede Kamer wil opheldering over nieuwe methode van belastingvlucht

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee heeft vragen gesteld aan staatssecretaris Wiebes van financiën na berichtgeving over dergelijke fondsen donderdag in Trouw.

Van der Lee noemt de belastingvlucht vanuit box 3 naar box 2 ‘niet wenselijk’. Hij wil van staatssecretaris Wiebes weten hoeveel vermogensbelasting er via deze route precies wordt ontweken, en vraagt bovendien om aanvullende stappen om onbedoeld gebruik van de fondsen tegen te gaan.

“Ik maak me zorgen over weer nieuwe wegen waarlangs mensen anticiperen op toekomstige wetgeving”, zo verwijst Van der Lee naar het aanstaande register voor eigenaren van vennootschappen. Dat register vloeit voort uit een Europese richtlijn die witwassen en financiering van terrorisme moet tegengaan, maar tevens dient om belastingontwijking te bemoeilijken. “Iedereen die meer dan 25 procent eigenaar is van een vennootschap wordt daarin opgenomen, maar als je met zijn vijven een fonds opzet kom je daar al onderuit”, zegt Van der Lee.

Nijboer noemt het ‘stuitend’ dat er plots zoveel gebruik gemaakt wordt van het fonds voor gemene rekening. “Het lijkt wel of vermogenden er een sport van maken om de belasting te ontwijken. De vermogensbelasting is bedoeld om naar draagkracht bij te dragen, net zoals we dat verwachten bij de inkomensbelasting. Daar liggen de tarieven overigens een stuk hoger. Als je dan via alle mogelijke manieren gaat proberen om je bijdrage aan de verzorgingsstaat te ontlopen, vind ik dat onethisch.”

Ook PvdA-Kamerlid Henk Nijboer hekelt het ontlopen van de ‘geest van de wet’. “Het belangrijkste instrument om belastingontwijking tegen te gaan is te weten wie de belasting moet betalen. Dat is precies de bedoeling van dit register. Dat mensen dit direct weer proberen te ontlopen moeten we dus echt niet willen.”

Aanpassing

Één van aantrekkelijke kanten van het fonds voor gemene rekening is het grote verschil in het fictieve rendement waarmee de fiscus rekent in box 3, en de momenteel zeer lage spaarrente. Dat maakt het voordelig om zoveel mogelijk geld in box 2 onder te brengen. Van der Lee zegt te hopen dat de vermogensbelasting op dat onderdeel wordt aangepast. “Het liefst door een systeem dat uitgaat van het daadwerkelijke rendement dat mensen genieten. Dat is het meest rechtvaardig, en kun je zowel bij hoge als bij lage rente verdedigen. En dan kun je in redelijkheid vragen dat hogere rendementen meer afdragen aan belasting.”

De kans dat een dergelijke belastingherziening er komt is echter klein. “Los van de haalbaarheid in de Tweede Kamer spelen er nog grote capaciteitsproblemen en een chaotische reorganisatie bij de Belastingdienst. Ik pleit daarom voor een stevige investering in de Belastingdienst door een nieuw kabinet”, aldus het GroenLinks-Kamerlid.

Nijboer voegt daaraan toe dat het parlement zich bewust moet zijn van de moraal van de belastingbetaler. “Vaak is het: als het wettelijk mag, dan doen we het maar. Dat bleek ook recent tijdens de verhoren van de parlementaire ondervragingscommissie die fiscale constructies onderzocht. Die moraal en dat gedrag moeten we echt niet willen.”

