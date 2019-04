Tweede Kamer wil einde aan nachtvluchten

Minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur zegde vandaag tijdens een debat toe dat zij wil kijken of een verbod of beperking van nachtvluchten mogelijk is. Wel wil ze ervoor waken dat een beperking leidt tot een toename van het aantal vluchten ‘aan de randen van de nacht’: de late avond en de vroege ochtend. Omwonenden van Schiphol hebben juist op die tijdstippen veel last van vlieglawaai.

Vorige week adviseerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) om de nachtvluchten helemaal af te schaffen. Die oproep heeft gehoor gevonden bij een deel van de Kamer. Volgens D66-Kamerlid Jan Paternotte moet Nederland een voorbeeld nemen aan de luchthavens in Londen en Frankfurt. Daar is het aantal nachtvluchten al beperkt of helemaal verboden.

Lelystad

Nog dit jaar komt de minister met haar plannen voor de luchtvaart voor de komende jaren. Dan moet duidelijk worden hoe Van Nieuwenhuizen de overlast van Schiphol wil beperken en of er ruimte is voor een groei van het aantal vluchten op de overvolle luchthaven. In het regeerakkoord is afgesproken dat Schiphol kan groeien en dat vakantievluchten over zullen gaan naar Lelystad.

De minister gaf toe dat sinds de presentatie van het regeerakkoord in 2017 anders wordt gedacht over de luchtvaart. “Dat hoeven we niet te ontkennen. Een deel van mijn luchtvaartnota zal erover gaan hoe we de lusten en lasten in balans kunnen brengen.” Als de overlast niet kan worden beperkt, zal Schiphol niet groeien, zei ze.

Binnen de coalitie is er onenigheid over de toekomst van Schiphol en nieuwkomer Lelystad. De VVD wil hoe dan ook dat Schiphol gaat groeien en dat Lelystad in 2020 open gaat. D66, ChristenUnie en CDA willen niet dat Lelystad vluchten gaat aantrekken die nu niet al op Schiphol landen. Donderdag suggereerde CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch in de Volkskrant dat Lelystad best voor tien of twintig procent ‘autonoom’ mag groeien. Tijdens het debat trok hij die uitspraken in: “Wij hebben altijd gezegd dat Lelystad alleen mag dienen als ‘overloop’ voor Schiphol.”