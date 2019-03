Tweede Kamer rouwt om slachtoffers Utrecht en Christchurch

“We hebben nog niet alle antwoorden”, zei Kamervoorzitter Khadija Arib tegen een volle zaal aangeslagen Kamerleden. “Maar wat we wél weten, is dat Nederland diep, diep is getroffen. Opeens gingen de beelden die we eerder hebben gezien van aanslagen in Brussel, Londen en Parijs over ons eigen Utrecht.”

Samen met premier Mark Rutte stond ze voorafgaand aan het wekelijkse vragenuur stil bij de gebeurtenissen van gisteren in Utrecht en bij het geweld in Nieuw-Zeeland afgelopen vrijdag. Ze riep op om geweld niet te laten leiden tot verdeeldheid. “Ik hoop dat we onze weerbaarheid kunnen laten zien. Dat we zo’n laffe daad onze samenleving niet laten ontwrichten.”

Solidariteit De Kamervoorzitter prees de eensgezindheid in Nieuw-Zeeland, waar uit solidariteit met de slachtoffers in de moskeeën alle synagogen op zaterdag, ‘voor het eerst in de geschiedenis’, de deuren gesloten hielden. “De hele samenleving stond op tegen haat en geweld”, aldus Arib. Ook Rutte sprak met warmte over Nieuw-Zeeland, met wie de premier zich sinds het geweld in Nederland alleen maar meer verbonden voelt. “Een plek die niet verder weg had kunnen liggen, maar die ons vandaag zeer nabij is. Vandaag zijn we ondanks de grote afstand tussen onze landen verenigd in een gevoel van afschuw.” De premier gebruikte zijn herdenkingsspeech daarnaast om nogmaals de hulpdiensten te bedanken voor hun werk in Utrecht en uitte zijn bewondering voor de mensen die vanochtend ondanks alles weer gewoon in de tram stapten op weg naar werk en school. “Voor mij is die simpele dagelijkse routine het krachtigste bewijs dat onze samenleving sterker is dan haat en geweld”, zei de premier.

