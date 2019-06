Tweede Kamer: laat vrouwen die abortuskliniek bezoeken met rust

“Vrouwen die een abortus ondergaan zitten in een zeer kwetsbare periode in hun leven”, zegt CDA-Tweede Kamerlid Joba van den Berg. Haar partij benadrukt enerzijds dat het ongeboren kind bescherming verdient, “maar het kan natuurlijk niet dat vrouwen door demonstranten gehinderd worden om goede en veilige hulp van een abortuskliniek te krijgen”. Het CDA wil dat er in meer steden bufferzones komen bij klinieken, zoals nu al in Rotterdam. In de bufferzone zijn demonstraties verboden.

Het CDA sloot zich dinsdag aan bij VVD, D66, PvdA, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en 50Plus, die vinden dat het kabinet beter moet zorgen voor vrije toegang tot abortusklinieken. Ook Forum voor Democratie deed mee. Die partij wil nog verder gaan dan het CDA, en denkt aan bijvoorbeeld een parkeerverbod voor demonstranten. Eerder had Thierry Baudet van Forum zich juist kritisch uitgelaten over abortus.

Keuzevrijheid In de Tweede Kamer zijn veel fracties al langer bezorgd dat de keuzevrijheid van vrouwen onder druk staat. Demonstranten op de stoep van abortusklinieken spreken vrouwen persoonlijk aan, en schreeuwen soms leuzen tegen hen. De SGP wil artsen verplichten om vrouwen te wijzen op de alternatieven voor abortus, zowel in een gesprek als schriftelijk, maar kreeg gisteren alleen steun van de ChristenUnie. Bij de voorlichting aan vrouwen die ongewenst zwanger zijn, wil de Tweede Kamer ook opnieuw kijken naar de subsidie voor Siriz, een organisatie waar vrouwen voor voorlichting terecht kunnen. Siriz heeft plannen voor een fusie met de VBOK, een vereniging die abortus wil tegengaan.

Thierry Baudet beklaagt zich over abortus, elders wordt aan dat recht gemorreld. Vrouwen komen in actie. De 23-jarige Milou Deelen poseerde met dwars over haar navel in zwarte letters de tekst ‘Baas in eigen buik’. Ze postte de foto nadat de Senaat in de Amerikaanse staat Alabama instemde met een abortusverbod, dat ook geldt als een vrouw door verkrachting of incest zwanger is geworden. Andere jonge vrouwen volgden haar voorbeeld.