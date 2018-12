Tweede aanhouding in zaak doodgeschoten Humeyra, inspectie gaat rol politie en reclassering onderzoeken

Vlak na de schietpartij had de politie de 31-jarige ex-vriend Bekir E. van het slachtoffer al aangehouden. De politie vermoedde al dat de verdachte in een auto naar de school van het meisje was gekomen met minstens twee andere personen. Het OM meldt niet wat de rol zou zijn van de tweede verdachte.

Lees verder na de advertentie

De vermeende dader ging ervandoor in een zwarte Opel Signum, maar werd op de Bergselaan aangehouden. In zijn auto vonden agenten een vuurwapen. De politie wil graag mensen spreken die de verdachte hebben gezien of gesproken in de uren voor de schietpartij. Ook hoopt de politie tips te krijgen over de route die de 31-jarige verdachte aflegde na zijn daad. Ook camerabeelden zijn welkom, laat het OM weten.

Rol politie en reclassering onderzocht Eerder vandaag werd bekend dat de Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken hoe de politie in Rotterdam en Reclassering Nederland hebben gehandeld in de aanloop naar de moord. Het slachtoffer had onlangs opnieuw aangifte tegen haar ex-vriend gedaan, wegens stalking. Op de middag dat zij werd doodgeschoten, zou ze daarover juist gaan praten met de politie. E. had een contactverbod en stond onder toezicht van de reclassering sinds zijn veroordeling in augustus. De rechtbank legde hem toen zes weken cel op, waarvan de helft voorwaardelijk, vanwege geweld tegen Humeyra en doodsbedreigingen tegen haar en haar zus. Dat gebeurde toen het meisje de relatie had verbroken.

De verdachte was in het verleden al veroordeeld voor geweld en bedreiging, onder anderen tegen ex-vriendinnen. De inspectie gaat kijken op welke manier de politie en de reclassering hun taken hebben uitgevoerd, tot aan het moment van de schietpartij. Ze zal ook kijken of daar nog andere instanties bij betrokken waren en of zij hun werk goed hebben gedaan. Het onderzoek is bedoeld om lessen te trekken voor de toekomst, benadrukt de inspectie. Volgens haar moeten mensen erop kunnen vertrouwen dat instanties voortvarend optreden, juist in noodsituaties.

De voorlopige hechtenis van E. werd donderdag met twee weken verlengd.

Lees ook: