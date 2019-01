Twee vuurwerkdoden en dode bij schietpartij tijdens incidentrijke oudejaarsnacht

In het Friese dorp Morra kwam aan het begin van de avond een 41-jarige man om het leven, vermoedelijk door vuurwerk, meldde de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie heeft de straat waar het gebeurde, de Achterwei, afgezet. Morra is een dorp in de gemeente Dongeradeel. Ook in Enschede is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is.

Op beide plekken onderzoekt de politie onderzoekt nog de exacte toedracht, maar heerst er sterk het vermoeden beide ongelukken vuurwerkgerelateerd zijn. Op foto’s is te zien dat de straat in Enschede op de plaats van het ongeval bezaaid ligt met vuurwerkresten. De politie heeft getuigen opgeroepen zich te melden.

Drukke jaarwisseling De politie, ambulancemedewerkers en de brandweer hebben een drukke jaarwisseling achter de rug. De hulpdiensten werden tussen oudejaarsdag 18.00 uur en nieuwjaarsochtend 02.00 uur zo’n 3150 keer gealarmeerd via het P2000-netwerk, bijna de helft meer vergeleken met een jaar eerder. Zo is bij een schietpartij in de binnenstad van Rotterdam vanochtend een man overleden nadat hij eerder op de nacht gewond was geraakt. Het ANP meldt dat het hierbij op de 32-jarige rapper Feis gaat. Op sociale media wordt het verlies van de rapper een klap voor de Nederlandse hiphopwereld genoemd. Ook een andere man raakte gewond bij de schietpartij op de Gouvernestraat. De politie heeft zeven mensen aangehouden, waarbij agenten meerdere waarschuwingsschoten hebben gelost. De politie hield de verdachten aan op het nabijgelegen Heemraadsplein. Ook schoten agenten elders in Rotterdam gericht op een auto die op hen inreed. Dat gebeurde rond 04.00 uur aan de Prins Alexanderlaan. Niemand raakte gewond, de inzittenden zijn aangehouden. De schoten werden gelost na een achtervolging. De politie wilde een auto aan de kant zetten die gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Toen de bestuurder een stopteken negeerde, zetten de agenten de achtervolging in.

Steekpartijen Ook zijn er vannacht meerdere gewonden gevallen bij steekpartijen. In Rotterdam raakte iemand zwaargewond na een steekpartij rond 01.00 uur plaats in de Transvaalstraat. In Breda werd iemand neergestoken op de Tramsingel en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Na tussenkomst van politieagenten reed hier een dronken automobilist in op de agenten. Ook in Ridderkerk, Arnhem, Leiden en Wateringen zijn bij steekincidenten gewonden gevallen. In Tilburg is gisteravond een man uit Goirle gearresteerd omdat hij een agent te lijf ging met een balk. Dat gebeurde nadat iemand een ruit van een woning had vernield en daar vuurwerk naar binnen gooide. Agenten wilde de verdachte aanhouden, maar omstanders keerden zich tegen de politie. Een van hen probeerde met een balk een agent te slaan. De politie moest pepperspray gebruiken om de verdachte (51) te stoppen. De verdachte die de ruit vernielde rende in het tumult weg. Hij werd niet meer teruggevonden.

Drukte in ziekenhuizen Nederlandse ziekenhuizen zijn dinsdag druk met het behandelen van vuurwerkslachtoffers. Ook zijn er veel mensen opgenomen met alcoholvergiftiging en verwondingen door vechtpartijen. Bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk kwamen 32 patiënten binnen, van wie 11 vuurwerkslachtoffers. Dat zijn er 14 meer vergeleken met een jaar eerder. Bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam werden 9 mensen met brandwonden binnengebracht, onder wie een kind met vuurwerkletsel. Bij de spoedhulp van HMC Westeinde en HMC Bronovo in Den Haag ging het om 8 patiënten. Een slachtoffer werd opgenomen op de intensive care wegens het inademen van roetdeeltjes. In het Oogziekenhuis in Rotterdam werden tijdens de jaarwisseling 8 mensen opgenomen met oogletsel door vuurwerkongelukken. Volgens het ziekenhuis is de helft van de schades dusdanig ernstig en dus blijvend. Het aantal slachtoffers is ongeveer gelijk met een jaar geleden. De letsels van afgelopen jaarwisseling zijn volgens oogarts Tjeerd de Faber wel iets ernstiger dan die van de voorgaande jaren: “De meeste letsels zijn veroorzaakt door legaal siervuurwerk. De helft van de slachtoffers was omstander en is geraakt door rondvliegend vuurwerk”, aldus Faber. Het jongste slachtoffer is vijftien jaar oud. Naar verwachting worden er in de loop van de dag en woensdag nog meer vuurwerkslachtoffers opgenomen in gespecialiseerde ziekenhuizen. Landelijke cijfers over het aantal vuurwerkslachtoffers worden in de loop van deze week verwacht. Hulpdiensten bij een woning aan de Gerststraat in Enschede waar een dode man werd aangetroffen. Waarschijnlijk is het slachtoffer door een explosie om het leven gekomen. © ANP

Scheveningen ontruimd In Scheveningen werd vannacht de boulevard ontruimd nadat een vonkenregen vanaf het strand landinwaarts waaide. Door de lucht vliegende vonken van het grote vreugdevuur veroorzaakten in de omgeving meerdere branden. Door de wind woei het vliegvuur over het strand en door de straten: de Oude Kerk aan de Keizerstraat en andere panden in de omgeving werden vannacht de brandweer natgehouden. De boulevard van Scheveningen ligt vanochtend bezaaid met as. Omdat het publiek niet mee wilde werken bij de ontruiming greep de Mobiele Eenheid van de politie in.

