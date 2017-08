Twee van de drie in Turkije vermiste Nederlanders terecht

De twee zijn in goede gezondheid. Van de 21-jarige Joey Hoffman ontbreekt vooralsnog ieder spoor. De politie heeft met het echtpaar Breukers gesproken over Hoffman, maar over de inhoud van het gesprek worden geen mededelingen gedaan. De Turkse en Nederlandse politie zetten het onderzoek voort.

Hoffman was met het echtpaar Breukers naar de Turkse kustplaats Silifke gereisd om mee te helpen aan de bouw van hun huis. Hoffman zou tussen 8 en 10 juli terugkeren naar Nederland, maar kwam daar nooit aan. Zijn familie maakte zich ernstige zorgen en heeft hem als vermist opgegeven.

Op vrijdag 21 juli is nog contact geweest met het echtpaar, maar een dag later werden ook zij vermist.

Eerder dinsdagavond meldde RTL Nieuws dat zij telefonisch kort hebben gesproken met Derya. Ook zou Derya een verklaring hebben afgelegd waarin ze stelt samen met Björn door Turkije te reizen.

