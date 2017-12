Twee Turkse Nederlanders vastgezet in Griekenland op verdenking van beramen aanslag op Erdogan

De Griekse krant baseert zich op anonieme bronnen binnen de veiligheidsdiensten. De openbaar aanklager in Griekenland wilde dinsdag tegenover Trouw niets over de zaak kwijt. Het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken meldt alleen dat er recentelijk een Nederlander in Griekenland is gearresteerd. Of er een verband is met de mogelijk verijdelde aanslag, is onbekend.

Volgens de Volkskrant bevestigt DHKP-C de arrestatie van de twee Turkse-Nederlanders en nog zeven anderen met wie zij samen de aanslag op Erdogan beraamd zouden hebben. De terreurgroep noemt de beschuldiging ‘een leugen’ en pleit voor onmiddelijke vrijlating van de gevangenen, die volgens hen ook mishandeld zijn in de cel.

Kort na de aanhouding van de twee mannen door de Griekse politie, bracht de Turkse president een officieel bezoek aan Griekenland. Het was een historisch bezoek omdat het Turkse staatshoofd voor het eerst in 65 jaar tijd het land aandeed. De arrestaties, waarvan in Griekse media foto’s circuleren, zouden twee weken voor het staatsbezoek hebben plaatsgevonden.

Volgens de NCTV is het DHKP-C een mar­xis­tisch-le­ni­nis­ti­sche organisatie

De twee verdachten die de Griekse krant met naam en toenaam noemt, twintigers uit Amsterdam en Eindhoven, staan wel op de Nederlandse Terrorismelijst, blijkt uit overheidsdocumenten. Juist vanwege hun lidmaatschap van de DHKP-C, een Turkse afkorting die vrij vertaald wordt als de Revolutionaire Volksbevrijdingspartij.