Twee tijgers uit Aleppo arriveren in Friesland

Het is muisstil als de schuif van de eerste krat opengaat in de roofdierenopvang, een plechtig moment. Keurig volgens schema zijn de dieren aangekomen bij Felida, allebei zijn ze gered uit dierentuin Magic World in Aleppo. Bombardementen, honger, dorst, de tijgers hebben het aardig voor hun kiezen gehad.

Sayida gaat als eerste. Zij is de meest relaxte van de twee, ze 'frutte' tijdens het transport - een geluidje dat tijgers maken ter begroeting, en dat erop wijst dat ze zich op hun gemak voelen. Soltan is meer verzwakt, kreeg eerder eens een hartstilstand bij een verdoving, daarom mag hij nog even in zijn transportkist blijven.

De verzamelde vrijwilligers kijken ademloos toe. De tijgerin staat in het krat, met haar achterkant naar de opening. Een joekel van een streepstaart, een tijgerderrière. "Sayida!'', roept Juno van Zon, de verzorger die naar Syrië afreisde om de dieren op te halen, afwachtend. "Sayííííída!'' De gestreepte dame draait zich traag om en stapt aarzelend haar nieuwe verblijf in. Ze snuffelt aan een boomstronk, ze neemt een hap uit de trog. Ze wandelt door haar nieuwe onderkomen. Dan trekt ze een sprintje naar het waterbassin. Al snel heeft ze alleen haar kop nog boven water. Ze spettert, ze draait een rondje. "Aaaaah'', klinkt het vertederd.

Er wordt omhelsd, er wordt gefeliciteerd. Van Zon glundert. Drie weken lang trainde hij Soltan en Sayida om in de transportkist te lopen, zodat ze niet verdoofd zouden hoeven worden tijdens de reis. Dat scheelt een hoop stress en risico en gebeurt, net als bij honden, met iets lekkers: zo leren ze dat de kist niet eng is.

Het wrange is: getraumatiseerde, verhongerde tijgers zijn geobsedeerd door eten, en dus gemakkelijk te verleiden met een hapje. "Dat maakt het gemakkelijker ze te trainen. Maar liever wil je natuurlijk dat het niet nodig is.''

