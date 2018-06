Twee tienermeisjes grijpen tientallen zakkenrollers bij de lurven

Twee tienermeiden met zelf aangeleerde opsporingsvaardigheden zorgden ervoor dat de politie bijna zeventig zakkenrollers kon aanhouden in het centrum van Rotterdam.

De meiden besloten een jaar geleden zich in te zetten voor een veiligere stad. In hun vrije tijd probeerden ze tussen het winkelend publiek op het Zuidplein zakkenrollers te herkennen. En dat lukte. Het duo slaagde er binnen korte tijd in een vrijwel sluitende methode te vinden om zakkenrollers te herkennen. Daarop verlegden ze hun werkterrein naar de Rotterdamse binnenstad.