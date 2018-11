Twee Rode Khmer-leiders veroordeeld voor genocide na rechtszaak van twaalf jaar

Het gaat om de 92-jarige Nuon Chea, beter bekend als Broeder Nummer 2 en de voormalige president Khieu Samphan (87). Ze zijn door het Cambodja-tribunaal, dat door de Verenigde Naties wordt gesteund, schuldig bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Ze krijgen levenslang in het proces dat met belangstelling werd gevolgd door vele families in Cambodja, meldt The Guardian. Op een mogelijk hoger beroep na zal het de laatste uitspraak zijn van de internationale rechtbank die al sinds haar oprichting omstreden is.

De twee Khmerleden zaten al een levenslange gevangenisstraf uit. Nuon Chea is veroordeeld voor genocide op Vietnamezen en de moslimminderheid Cham. Khieu Samphan werd schuldig bevonden aan genocide op Vietnamezen, maar vrijgesproken van dezelfde aanklacht tegen de Cham. De misdaden werden begaan in de periode 1977-1979.

Onder het bloedige regime van Khmerleider Pol Pot stierven in de jaren zeventig zeker 1,8 miljoen Cambodjanen. Pol Pot overleed in 1998 zonder ter verantwoording te zijn geroepen. Correspondent Ate Hoekstra blikt terug op de rechtszaak die al twaalf jaar duurt.

Laatste uitspraak

“Nooit zullen wij de misdaden vergeten.” Het is een hoopvolle tekst die in een stoepa, een typisch boeddhistisch bouwwerk, in de voormalige gevangenis Tuol Sleng in Phnom Penh is gegraveerd. Rondom de stoepa pikken duiven in het gras. Toeristen zitten er zwijgend op bankjes in de schaduw.

In marmeren platen rondom het bouwwerk zijn duizenden namen vastgelegd. Het is een klein deel van de slachtoffers van de Rode Khmer, het socialistisch-agrarische regime dat tussen 1975 en 1979 een schrikbewind voerde in Cambodja.

De stoepa werd enkele jaren geleden gebouwd, op verzoek van het Cambodja-tribunaal en als onderdeel van een gerechtelijke uitspraak. In twaalf jaar tijd behandelde de rechtbank drie zaken. In 2012 kreeg gevangenischef Kaing Guek Eav, beter bekend als ‘Kameraad Duch’, levenslang voor onder meer misdrijven tegen de menselijkheid. Twee jaar later volgden Nuon Chea en Khieu Samphan, die nu dus opnieuw zijn berecht. Andere verdachten zijn overleden of nog op vrije voeten.

Het is allemaal niet genoeg, vindt Theary Seng, een Cambodjaanse advocate die zich inzet voor de slachtoffers. “Niemand had verwacht dat elke Rode-Khmersoldaat berecht zou worden”, verzucht ze. “Iedereen wist dat het tribunaal een representatie van het recht zou zijn. Maar drie zaken met drie veroordeelde verdachten is echt te weinig. Het is onacceptabel.”

Iedereen wist dat het tribunaal een representatie van het recht zou zijn. Maar drie zaken met drie veroordeelde verdachten is echt te weinig. Het is onacceptabel. Theary Sen

De advocate had aanvankelijk nog goede hoop voor het tribunaal. Maar die ging in de loop der tijd verloren, vooral omdat de regering zich openlijk met de rechtspraak bemoeide. “Het is van het begin af aan een politiek proces geweest, waarbij Cambodjaanse politici bepalen wie er mag getuigen en wie vervolgd mag worden. De politici hadden zich al lang moeten terugtrekken.”