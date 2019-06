Twee regeringen strijden om de macht in Moldavië, politieke chaos lijkt compleet

Moldaviërs hebben aan veel gebrek, maar niet aan regeringen. Op dit moment zijn er twee en ook twee presidenten. De nieuwe coalitie, die steun krijgt uit Brussel en Moskou, heeft de bevolking opgeroepen om zondag in de hoofdstad Chisinau de straat op te gaan uit protest tegen het aanblijven van de oude regering.

Het armste land van Europa, met de snelst krimpende bevolking ter wereld, verkeert in een verlammende politieke crisis. Na de verkiezingen van 24 februari is er een week geleden eindelijk een nieuwe regering gevormd, maar de oude wil niet vertrekken. Het grondwettelijk hof, dat op de hand is van de oude regering, heeft bepaald dat de nieuwe coalitie te laat tot stand is gekomen.

Europa heeft nu haar eigen ‘Venezuela’: een arm land met twee regeringen Leonid Bershidsky, journalist

Bij de verkiezingen kwamen er drie grote partijen uit de bus: de Socialisten, die gesteund worden door Rusland, de pro-Europese alliantie Acum en de Democratische Partij (DP). Die laatste is het politieke vehikel van de oligarch Vladimir Plahot­niuc, die veel bedrijven en media in het land bezit. DP vormde de vorige regering, die nu niet wil vertrekken.

Gezamenlijke vijand Een nieuwe regering, onder leiding van de voormalige Wereldbank-adviseur Maia Sandu, staat al klaar. Een week geleden sloot haar Acum een akkoord met de socialisten, de grootste groep in het parlement. De twee partijen zijn het over veel oneens, maar hun afkeer van Plahotniuc verenigt hen. Het grondwettelijk hof bepaalde maandag dat de nieuwe regering niet legaal tot stand is gekomen. De formatie zou te lang hebben geduurd, meer dan negentig dagen. Volgens Acum en de Socialisten is de termijn drie maanden en waren ze dus net op tijd. Het hof zette ook president Igor Dodon af en benoemde DP-premier Pavel Filip in zijn plaats, om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. DP-aanhangers proberen ondertussen met een blokkade het aantreden van de nieuwe regering te voorkomen. Volgens de kritische Russische journalist Leonid Bershidsky, die onder meer een column schrijft voor Bloomberg, heeft Europa nu haar eigen ‘Venezuela’: een arm land met twee regeringen. Een opmerkelijk verschil is er wel, want de nieuwe regering van Moldavië krijgt steun van zowel Rusland als de Europese Unie.

Nabuurschapsbeleid Voor Brussel moest het land een succesvol voorbeeld worden van het nabuurschapsbeleid, dat bestaat uit steun voor landen net buiten de EU die niet mogen toetreden. Moldavië heeft veel Europese regels overgenomen, maar economisch gaat het nog altijd erg slecht. Veel inwoners emigreren, geholpen door buurland Roemenië dat een miljoen inwoners van Moldavië paspoorten heeft gegeven. Roemenië beschouwt de Moldaviërs, die dezelfde taal spreken, als landgenoten. Rusland speelt ondertussen een dubieuze rol op de achtergrond, door steun te geven aan Transnistrië. Deze strook langs de grens met Oekraïne, waar vooral Russen wonen, heeft zich afgescheiden van Moldavië. Moskou heeft er militairen gestationeerd.

