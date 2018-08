Twee oppassen, drie schoonmakers en een chauffeur, daar is niets decadents aan

Terwijl zij met een koffie achterover leunen, voert de oppas zwijgend de kinderen. Die doen af en toe hun mond open voor een hapje en staren naar een telefoon of tablet.

Van vrienden leer ik dat dit heel gebruikelijk is. "Rijke kinderen groeien hier op met allerlei soorten hulp in huis", zegt Hasan, terwijl hij naar de rommel in zijn appartement wijst. "Ik ben er nu al mijn hele volwassen leven mee bezig om zelf een beetje georganiseerd te worden."

Bij Hasan thuis waren er vroeger twee Filippijnse oppassen, drie Egyptische schoonmaaksters, een chauffeur en een tuinman.

Ik vertel hem dat ik dat heel decadent vind, maar Hasan bekijkt het van twee kanten. Dat zij bij hem thuis Filippijnse kinderoppassen hadden, vindt hij ook belachelijk. "Dat doen families alleen voor de show, omdat die duur zijn", legt hij uit. Maar dat welvarende families veel Egyptenaren in dienst hebben, is volgens hem een nuttige traditie. Egypte kent een grote inkomensongelijkheid en op deze manier profiteren veel werkers mee van de rijkdom van een familie.

Een belangrijk man

Hij vertelt over het platteland in de Nijldelta, waar zijn familie vandaankomt. Zijn vader bezit er veel waardevolle grond, die hij nooit zou verkopen. Hij is een belangrijk man in in de gemeenschap daar en voelt zich verantwoordelijk voor het welzijn van de boeren en dorpelingen.

Hasan is teleurgesteld in het uitblijven van verandering in Egypte na de revolutie en wil naar Europa emigreren. Maar als enige zoon van zijn vader voelt hij dezelfde verantwoordelijkheid voor hun gemeenschap in de delta. "Daardoor heb ik het gevoel dat ik Egypte nooit kan verlaten."

Maar in een luxe resort wordt maar weer al te duidelijk waar die strenge hiërarchie ook toe leidt. 'Verboden te zwemmen voor babysitters', staat op een bord aan het strand. Het was eerst nog erger, vertelt een Egyptische vriend die met mij mee is. Op hetzelfde bord stond eerst dat babysitters op het strand alleen toegelaten worden in uniform. "Het zou natuurlijk een ramp zijn om niet-afgetrainde lichamen op dit strand te zien", zegt hij sarcastisch.

Op eenzelfde manier kijken de inwoners in Zamalek wel eens naar hun bowab, een portier die elke flat in Cairo heeft. Hij onderhoudt en bewaakt het gebouw en woont er vaak met zijn familie in de kelder of op het dak. Toen ik net in Cairo kwam wonen, hoorde ik er horrorverhalen over. "Ik laat hem nooit binnen en houd afstand", vertelde een buurvrouw. "Anders kan hij van alles met je doen."

Maar toen ik weer eens vroeg in de ochtend op reis ging, sleepte mijn bowab vaderlijk mijn koffer naar de taxi en waarschuwde de chauffeur: "Je brengt mijn zuster wel veilig naar het vliegveld, hè?"

