Twee Nederlanders gewond bij steekpartij in Noord-Duitse stad Lübeck

Volgens ooggetuigen haalde de dader in de volle lijnbus plotseling een keukenmes tevoorschijn, waarmee hij op medepassagiers begon in te steken. De chauffeur stopte snel en opende de deuren, waardoor passagiers konden ontsnappen. De dader viel ook de chauffeur aan.

Onder de gewonden zijn twee Nederlanders, een man en een vrouw uit Friesland. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn beiden 21 jaar oud. De man raakte gewond toen hij opnieuw de bus in ging om andere passagiers te redden, meldt Omroep Friesland. Op dat moment stak de dader hem neer. De man ligt in het ziekenhuis. Zijn toestand is onbekend. Zijn ouders zijn inmiddels bij hem. De verwondingen van de 21-jarige vrouw waren niet ernstig. Het duo was op vakantie in Hamburg samen met nog twee andere Friezen.