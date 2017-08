Twee Nederlanders aangehouden wegens drugssmokkel naar Australië

Hun woningen zijn doorzocht, laat het landelijk parket van het Openbaar Ministerie dinsdag weten. Daarbij is contant geld en hasj aangetroffen. Het politieonderzoek begon ruim een jaar geleden, toen bendes in het vizier liepen die grote hoeveelheden tabak en drugs Australië wilden binnen brengen.

De afgelopen maanden zijn duizenden kilo's drugs, bestemd voor Australië, door de Nederlandse politie onderschept

De Australische autoriteiten hebben Nederland om bijstand gevraagd in 'Operation Vadar', een onderzoek naar criminele drugsnetwerken. Gelijktijdig met de Nederlandse arrestaties, zijn in Australië en Dubai aanhoudingen en doorzoekingen verricht. In totaal werden in de drie landen 17 mensen gearresteerd.

Onaantastbaar De afgelopen maanden is bijna duizend kilo MDMA, 116 kilo cocaïne en 15 kilo crystal methamfetamine door de Nederlandse politie onderschept en in beslag genomen. Deze drugs waren bestemd voor Australië. Volgens de Australische politie hebben de verdovende middelen een straatwaarde van 544 miljoen euro. Volgens de Australische politie zijn twee nauw met elkaar optrekkende bendes uit het Midden-Oosten opgerold met de internationale actie. "De mensen die wij ervan verdenken dat ze bij dit Midden Oosterse netwerk horen zijn bekend bij de autoriteiten. Decennialang hebben zij kunnen pronken met hun geld en activiteiten, zij vertelden hun omgeving dat ze onaantastbaar waren", zei een Australische politiefunctionaris, volgens persbureau Reuters.

