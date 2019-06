Twee mensen overleden na crash sportvliegtuigjes

Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. Volgens een medewerker van Breda International Airport zaten in het toestel twee mensen. Het is neergestort bij Oudemolen na een incident in de lucht met een ander sportvliegtuigje, waarin ook twee mensen zaten. Die zijn in veiligheid, meldt de woordvoerder van het vliegveld.

De vier mannen zijn bekend op de luchthaven. “Het zijn allemaal ervaren vliegers. Ze gingen formatievliegen. We hadden ze een uur geleden nog hier op de toren”, aldus de medewerker tegen persbureau ANP.