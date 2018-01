Twee Korea's onder één vlag bij opening Spelen

Noord-Korea stuurt een delegatie van 550 mensen naar de Winterspelen. Naast sporters zijn dat officials, cheerleaders, artiesten en taekwondoka's (voor een demonstratie van de sport).

Welke Noord-Koreaanse sporters zullen deelnemen aan de spelen is nog niet bekend. Alleen twee kunstschaatsers hebben zich geplaatst, maar het Internationaal Olympisch Comité heeft al laten weten dat er waarschijnlijk meer Noord-Koreanen mee kunnen doen.

Naast sporters zullen ook officials, journalisten en cheerleaders meegaan. Zuid-Korea is bereid sommige sancties tegen de noorderburen tijdelijk opzij te zetten om het bezoek mogelijk te maken. De komende tijd zullen de details van de Noord-Koreaanse deelname in overleg worden uitgewerkt.

Eind vorige eeuw, ten tijde van de 'sunshine policy' die voor ontspanning tussen de landen moest zorgen, maakten de Koreaanse sporters een gezamenlijke entree bij de spelen. Maar in de knipperlichtrelatie tussen de twee landen is die gezamenlijke deelname allang weer verleden tijd.

Ook op militair terrein was er onlangs een kleine doorbraak. Een militaire hotline tussen Seoul en Pyongyang, die vroeger werd gebruikt, is nu weer hersteld. Noord- en Zuid-Korea hebben ook afgesproken verder te praten, onder meer om toevallige conflicten te vermijden. Hoe, wanneer en waar die gesprekken gevoerd worden is niet bekendgemaakt. Het overleg van gisteren was het eerste in ruim twee jaar.

Het Internationaal Olympisch Comité beslist komend weekeinde onder welke voorwaarden Noord-Koreaanse sporters kunnen deelnemen in Pyeongchang. Formeel is Noord-Korea te laat met de inschrijving. ,,Alle deadlines zijn inmiddels verstreken. Daarom moeten we nu onder meer nog kijken naar hoeveel atleten kunnen deelnemen en welke officials worden toegelaten'', zei een woordvoerder van het IOC vorige week. Eerder gaf de sportorganisatie al aan blij te zijn met de komst van Noord-Korea.

De Noord-Koreaanse delegatie arriveert naar verwachting op 25 januari in Zuid-Korea, staat in de verklaring.